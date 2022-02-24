أكثر الكلمات إنتشاراً

فيروس كورونا أوكرانيا أخبار BBC الطقس سد النهضة

"إيسترن كومباني": نقل طاقة الإنتاج تدريجياً من المحافظات إلى مجمع أكتوبر

12:00 م الخميس 24 فبراير 2022
"إيسترن كومباني": نقل طاقة الإنتاج تدريجياً من المحافظات إلى مجمع أكتوبر

الشركة الشرقية

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على يوتيوب

القاهرة - مصراوي:

قالت الشركة الشرقية للدخان "إيسترن كومباني"، في بيان للبورصة اليوم الخميس، إن مجلس الإدارة قرر نقل الطاقة الإنتاجية من المصانع في المحافظات تدريجياً إلى المجمع الصناعي في مدينة السادس من أكتوبر.

وأوضحت الشركة، أن القرار يأتي ضمن توجهاتها الاستراتيجية للاستخدام الأمثل لأصول وموارد الشركة.

وتمتلك الشركة 10 مصانع، لإنتاج السجائر والمعسل، وتنتج الشركة أصنافاً من السجائر المحلية بالعلامة التجارية الشهيرة "كليوباترا".

وكانت الشركة اتخذت قراراً بوقف الإنتاج في أحد مصانعها بمنطقة محرم بك بالإِسكندرية في ديسمبر الماضي، وقال هاني أمان العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة حينها، إن القرار ليس له دوافع سلبية تتعلق بالإنتاج أو البيع، ولكنه إجراء تتخذه الإدارة في حالة وجود إنتاج فائض.

وأوضح أمان آنذاك أنه عند الوصول إلى طاقة إنتاجية معينة، يتم اتخاذ قرار بوقف الإنتاج، وفقا المستهدفات الإنتاج بشكل عام.

وأنتجت الشركة خلال العام المالي الماضي، نحو 70 مليار سيجارة من السجائر المحلية بمعدل نمو 16% مقارنة بالعام المالي 2019-2020، مشيرة إلى أن هذه الأرقام لم يتم تحقيقها من قبل في تاريخ الشركة.

الشرقية للدخان ايسترن كومباني السجائر مصانع السجائر

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
1892

إصابات اليوم

32

وفيات اليوم

2140

متعافون اليوم

475341

إجمالي الإصابات

23889

إجمالي الوفيات

406107

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

محتوي مدفوع

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل |طبول الحرب بدأت بين روسيا وأوكرانيا.. ماذا حدث؟ (تغطية خاصة)

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا