"إيسترن كومباني": نقل طاقة الإنتاج تدريجياً من المحافظات إلى مجمع أكتوبر

القاهرة - مصراوي:

قالت الشركة الشرقية للدخان "إيسترن كومباني"، في بيان للبورصة اليوم الخميس، إن مجلس الإدارة قرر نقل الطاقة الإنتاجية من المصانع في المحافظات تدريجياً إلى المجمع الصناعي في مدينة السادس من أكتوبر.

وأوضحت الشركة، أن القرار يأتي ضمن توجهاتها الاستراتيجية للاستخدام الأمثل لأصول وموارد الشركة.

وتمتلك الشركة 10 مصانع، لإنتاج السجائر والمعسل، وتنتج الشركة أصنافاً من السجائر المحلية بالعلامة التجارية الشهيرة "كليوباترا".

وكانت الشركة اتخذت قراراً بوقف الإنتاج في أحد مصانعها بمنطقة محرم بك بالإِسكندرية في ديسمبر الماضي، وقال هاني أمان العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة حينها، إن القرار ليس له دوافع سلبية تتعلق بالإنتاج أو البيع، ولكنه إجراء تتخذه الإدارة في حالة وجود إنتاج فائض.

وأوضح أمان آنذاك أنه عند الوصول إلى طاقة إنتاجية معينة، يتم اتخاذ قرار بوقف الإنتاج، وفقا المستهدفات الإنتاج بشكل عام.

وأنتجت الشركة خلال العام المالي الماضي، نحو 70 مليار سيجارة من السجائر المحلية بمعدل نمو 16% مقارنة بالعام المالي 2019-2020، مشيرة إلى أن هذه الأرقام لم يتم تحقيقها من قبل في تاريخ الشركة.