قفزة جنونية.. هل يصبح الذهب ملاذًا آمنًا بعد تفاقم أزمة أوكرانيا وروسيا؟

كتبت- شيرين صلاح:

قفز سعر الذهب بالبورصات العالمية بتعاملات جلسة اليوم الخميس أكثر من 41 دولارًا، فور الإعلان عن بداية الحرب روسيا وأوكرانيا، بحسب بيانات وكالة بلومبرج.

ووفقا للوكالة، فإن سعر أوقية الذهب قفز إلى 1950 دولارًا خلال جلسة اليوم مقابل 1909 دولارًا بختام تعاملات جلسة أمس.

ويتأثر سعر الذهب بالبورصات العالمية صعودًا أو هبوطًا مع التوترات السياسية.

هل يصبح الذهب ملاذً آمنًا؟

قال محللون وتجار بقطاع الذهب، لمصراوي، إن الذهب يكون الملاذ الآمن للمستثمرين في أوقات التوترات السياسية والأحداث العالمية مثلما حدث في بداية جائحة كورونا.

ووفقا لقول أحمد معطي المدير التنفيذي لشركة "آي ماركتس" للاستشارات المالية في مصر، إنه منذ بداية التوترات السياسية بين روسيا وأوكرانيا بدأ يحدث ارتفاع في مستويات الذهب بالبورصات العالمية على عكس ما كان متوقع خلال الفترة الحالية.

وأضاف معطي، أن الارتفاعات كانت بسيطة إلى حد ما، ليصل سعر الأوقية بين 1800 و1850 دولار، وكان سعر الأوقية في مستويات طبيعية في ظل التوترات السياسية العالمية.

ولكن مع بداية اعتراف بوتين باستقلال منطقتين انفصاليتين في شرق أوكرانيا، بدأ يحدث قفزات سعرية في سعر أوقية الذهب إلى أن وصلت إلى 1910 دولار، وبحسب معطي.

وأعلن بوتين، الاثنين الماضي، إن روسيا تعترف باستقلال منطقتين انفصاليتين في شرق أوكرانيا، قبل أن يعلن عن عملية عسكرية ضد اوكرانيا في الساعت الأولى من اليوم، لتشهد أسواق الأسهم انهيارا حادا، وتقفز أسعار خامات الذهب والنفط.

"مع زيادة التوترات الحالية يؤكد أن الذهب الملاذ الآمن حاليا للمستثمرين وليست العملات الافتراضية، مشيرا إلى أن العملات الافتراضية يتراجع سعرها وقت الأزمات الكبرى"، بحسب معطي.

وأوضح معطي، أن المستثمرين حاليا يبيعون العملات الافتراضية الأسهم في البورصات ويقبلون على شراء الذهب كملاذ آمن.

وهو ما اتفق معه في القول هاني ميلاد رئيس شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، قائلا إن الذهب دائما في وقت الأزمات السياسية يصبح الملاذ الآمن للمستثمرين، وحاليا يتم شراء كميات من الذهب كبيرة للادخار مما نتج عن ذلك صعود كبير في سعر أوقية الذهب في البورصات.

وأضاف ميلاد، أنه مع استمرار التوترات السياسية سيظل سعر أوقية الذهب يرتفع بالبورصات العالمية.

وذكر معطي، أن مع كل زيادة في حدة التوترات بين روسيا وأوكرانيا سيحدث زيادة جديدة في سعر الذهب بالبورصات العالمية، متوقعا تخطى سعر أوقية الذهب خلال الفترة المقبلة الألفي دولار.

وقال معطي، إن عودة سعر الذهب للانخفاض في البورصات العالمية غير متوقع خلال الفترة المقبلة في ظل التوقعات اشتداد التوترات السياسية بين روسيا وأوكرانيا.

وعن تأثير قرار الفيدرالي الأمريكي المنتظر على سعر الذهب بالبورصات برفع أسعار الفائدة في اجتماعه خلال مارس المقبل، ففي ظل اشتداد التوترات سيكون تأثيره ضعيف على الأسعار بالبورصات، وستظل الأسعار مرتفعة.

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