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النفط يقفز لأعلى مستوى منذ 8 سنوات مع اشتعال الأزمة الأوكرانية (جراف)

11:16 ص الخميس 24 فبراير 2022
النفط يقفز لأعلى مستوى منذ 8 سنوات مع اشتعال الأزمة الأوكرانية (جراف)

أسعار البترول

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كتب- مصطفى عيد:

شهدت أسعار البترول العالمية قفزة كبيرة خلال شهر فبراير الجاري على وقع تصاعد التوترات الروسية من جهة والأوكرانية والغربية من جهة أخرى، لتصل إلى أعلى مستوياتها منذ عام 2014، أي من حوالي 8 سنوات.

وبلغت التوترات الروسية الأوكرانية ذروتها اليوم الخميس بإعلان روسيا الحرب على أوكرانيا وبدء عمليات عسكرية هناك قفز البترول على إثرها بأكثر من 6% خلال تعاملات اليوم حتى الآن.

وبحسب بيانات شبكة سي إن بي سي، قفزت أسعار خام البترول برنت بنسبة 13.3% خلال تعاملات شهر فبراير حتى الآن لتصل إلى مستوى 103.3 دولار للبرميل.

ويرصد مصراوي في الجراف التفاعلي التالي تطور أسعار خام البترول برنت منذ بداية شهر فبراير وحتى تعاملات اليوم الصباحية، وفقا لبيانات شبكة سي إن بي سي.

أسعار البترول خام برنت أوكرانيا هجوم روسيا ضد أوكرانيا

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