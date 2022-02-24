قفزة في أسعار القمح العالمية بعد تصاعد الأزمة الأوكرانية



كتبت- ياسمين سليم:

قفزت أسعار القمح العالمية بنسبة 5.7% في بداية تعاملات اليوم الخميس، على وقع إعلان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، عن بدء حملة عسكرية في أوكرانيا.

وسجل سعر البوشل (27.2 كيلو) 9.26 دولار، بزيادة 50 سنتًا عن تداولات أمس، وفقًا لبيانات وكالة رويترز.

وكان سوق القمح العالمي وسط حالة من القلق ما ستسفر عنه أحداث الأزمة بين أوكرانيا وروسيا، نظرًا لما تمثله الدولتين من قوة كبيرة في سوق الحبوب العالمي.

وتستحوذ روسيا وأوكرانيا على أكثر من ربع كمية القمح التي تصدر للعالم، بحسب ما ذكره المرصد الاقتصادي (OEC).

وتشير بيانات CNBC الأمريكية إلى أن البلدين يستحوذان على 29% من تجارة القمح العالمية.

وتشير بيانات وزارة الزراعة الأمريكية إلى أن روسيا أنتجت 76 مليون طن من القمح العام الماضي، ومن المتوقع لها أن تورِّد 35 مليون طن من القمح للعالم خلال الفترة من يونيو إلى يوليو المقبل.

وتمثل صادرات روسيا من القمح إلى العالم نسبة 17% من إجمالي تجارة القمح.

ومنذ العام الماضي، تعمل روسيا للحد من صادرات الحبوب عن طريق تقسيم الصادرات لحصص وفرض ضرائب كجزء من جهودها الأوسع لقمع معدلات التضخم في موسكو.

وتشير أرقام المرصد الاقتصادي (OEC) إلى أن روسيا باعت أقماحًا في موسم 2018- 2019 بقيمة 8.14 مليار دولار، فيما باعت أوكرانيا أقماحًا بقيمة 3.11 مليار دولار.

وبلغت تجارة القمح العالمية في هذا الموسم نحو 44.1 مليار دولار.