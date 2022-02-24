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"الروبل" ينهار على وقع حرب أوكرانيا.. والمركزي الروسي يقرر التدخل

10:25 ص الخميس 24 فبراير 2022
"الروبل" ينهار على وقع حرب أوكرانيا.. والمركزي الروسي يقرر التدخل

الروبل الروسي

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كتبت- ياسمين سليم:

هوى الروبل الروسي مقابل الدولار الأمريكي إلى أدنى مستوياته منذ مطلع 2016 في بداية تداولات الخميس، على وقع إعلان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، عن بدء حملة عسكرية في أوكرانيا.

وسجل الدولار الأمريكي ارتفاعًا مقابل الروبل بنسبة بلغت 6.3% بحلول الساعة 10.15 صباحًا بتوقيت القاهرة، ليسجل 87.77 ويواصل تعزيز مكاسبه التي بدأها في بداية جلسة التداولات.

وقرر البنك المركزي الروسي، اليوم الخميس، التدخل في السوق المالية المحلية، وذلك لتحقيق الاستقرار بعد تراجع بورصة موسكو والعملة الروسية، حسبما نقل موثع روسيا اليوم.

وقال المركزي الروسي، في بيان: "من أجل استقرار الوضع في السوق المالية، قرر البنك المركزي البدء في التدخلات في سوق العملات الأجنبية وإجراء عمليات اليوم لتوفير سيولة إضافية للقطاع المصرفي الروسي.

وجاء قرار المركزي الروسي، في ظل تراجع بورصة موسكو والعملة الروسية بسبب تصاعد الأوضاع المحيطة بأوكرانيا.

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