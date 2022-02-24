سعر الذهب اليوم الأربعاء في مصر يرتفع مع بداية التعاملات



كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع سعر الذهب اليوم الخميس في مصر مع بداية التعاملات، وزاد الجرام 3 جنيهات، مقارنة بمستواه أمس، بسبب زيادة المعدن عالميا.

وتشهد حركة الذهب بالسوق المحلي تذبذبا بين صعود وهبوط منذ منتصف ديسمبر الماضي، بحسب نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقا بغرفة القاهرة التجارية لمصراوي.

وارتفع الطلب على المشغولات الذهبية والمجوهرات في مصر خلال العام الماضي بنسبة 42%، مقارنة بعام 2020، مدفوعًا بتراجع سعر الذهب عالميًا والتعافي الاقتصادي، بحسب بيانات المجلس العالمي للذهب.

وبلغ حجم الطلب على المشغولات الذهبية في مصر خلال العام الماضي 27.9 طن، مقارنة بـ 19.7 طن في 2020، بارتفاع نسبته 42%.

وخلال الربع الرابع في عام 2021 قفز الطلب على المشغولات الذهبية في مصر بنسبة 15% ليسجل 6.8 طن مقارنة بـ 5.9 طن في نفس الربع في 2020، مدفوعًا بتراجع كبير في سعر الذهب عالميًا خلال هذه الفترة.

أسعار الذهب اليوم

ارتفعت أسعار الذهب عيار 14 إلى 554 جنيها للجرام.

وصعد سعر الذهب عيار 18 إلى 713 جنيها للجرام.

وزاد سعر الذهب عيار 21 إلى 832 جنيها للجرام.

وصعد سعر الذهب عيار 24 إلى 951 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

صعد سعر الجنيه الذهب عند 6656 جنيها وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه، ويرتبط سعره بأسعار الجرام عيار 21.

سعر الذهب اليوم عالميًا

ارتفع سعر الذهب عالميًا في الساعات الأولى من جلسة اليوم الأربعاء، إلى حوالي 1942 دولارا للأوقية، بزيادة قدرها 1.76%، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج، في الساعة 9:17 صياحًا بتوقيت القاهرة، وذلك تأثرا بإعلان الحرب والعمليات العسكرية التي بدأتها روسيا في أوكرانيا.

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