أكثر الكلمات إنتشاراً

فيروس كورونا أوكرانيا أخبار BBC الطقس سد النهضة

تراجع الطماطم والبطاطس.. أسعار الخضروات والفاكهة اليوم بسوق العبور

10:16 ص الخميس 24 فبراير 2022
تراجع الطماطم والبطاطس.. أسعار الخضروات والفاكهة اليوم بسوق العبور

أسعار الخضروات

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على يوتيوب

كتبت- شيرين صلاح:

تراجعت أسعار 5 أصناف من الخضروات والفاكهة بين 25 قرشا وجنيه، خلال تعاملات اليوم الخميس، في سوق الجملة بالعبور، مقارنة بأسعار أمس.

وارتفع سعر كيلو البرتقال البلدي 25 قرشا، اليوم، ليتراوح بين 2.25 و3.5 جنيه.

ويقدم مصراوي أسعار عدد من أصناف الخضروات يوميا بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

أسعار الخضروات:

الطماطم بين 3.65 جنيه و6 جنيهات، بتراجع 25 قرشا.

البطاطس بين 3.5 و4.25 جنيه، بتراجع 35 قرشا.

البصل بين 1.5 و2.75 جنيه.

الكوسة بين 3.5 جنيه و5 جنيهات، بتراجع جنيه.

الفاصوليا بين 14 و19 جنيها.

الباذنجان البلدي بين 5 و7 جنيهات.

الفلفل الرومي البلدي بين 5 و8 جنيهات، بتراجع جنيه.

الفلفل الحامي البلدي بين 5 و8 جنيهات، بتراجع جنيه.

الملوخية بين 7 جنيهات و11 جنيها.

الخيار الصوب بين 5 و8 جنيهات.

أسعار الفاكهة:

البرتقال أبو سرة بين 2.5 جنيه و5 جنيهات.

البرتقال البلدي بين 2.25 و3.5 جنيه، بزيادة 25 قرشا

اليوسفي بين 2.5 و4.5 جنيه.

الليمون البلدي بين 6 جنيهات و11 جنيها.

الجوافة بين 4 و7 جنيه.

الموز البلدي بين 5 و8 جنيهات.

أسعار الخضروات سوق العبور سعر الفاكهة

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
1892

إصابات اليوم

32

وفيات اليوم

2140

متعافون اليوم

475341

إجمالي الإصابات

23889

إجمالي الوفيات

406107

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

محتوي مدفوع

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل |طبول الحرب بدأت بين روسيا وأوكرانيا.. ماذا حدث؟ (تغطية خاصة)

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا