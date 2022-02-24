تراجع الطماطم والبطاطس.. أسعار الخضروات والفاكهة اليوم بسوق العبور
كتبت- شيرين صلاح:
تراجعت أسعار 5 أصناف من الخضروات والفاكهة بين 25 قرشا وجنيه، خلال تعاملات اليوم الخميس، في سوق الجملة بالعبور، مقارنة بأسعار أمس.
وارتفع سعر كيلو البرتقال البلدي 25 قرشا، اليوم، ليتراوح بين 2.25 و3.5 جنيه.
ويقدم مصراوي أسعار عدد من أصناف الخضروات يوميا بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.
أسعار الخضروات:
الطماطم بين 3.65 جنيه و6 جنيهات، بتراجع 25 قرشا.
البطاطس بين 3.5 و4.25 جنيه، بتراجع 35 قرشا.
البصل بين 1.5 و2.75 جنيه.
الكوسة بين 3.5 جنيه و5 جنيهات، بتراجع جنيه.
الفاصوليا بين 14 و19 جنيها.
الباذنجان البلدي بين 5 و7 جنيهات.
الفلفل الرومي البلدي بين 5 و8 جنيهات، بتراجع جنيه.
الفلفل الحامي البلدي بين 5 و8 جنيهات، بتراجع جنيه.
الملوخية بين 7 جنيهات و11 جنيها.
الخيار الصوب بين 5 و8 جنيهات.
أسعار الفاكهة:
البرتقال أبو سرة بين 2.5 جنيه و5 جنيهات.
البرتقال البلدي بين 2.25 و3.5 جنيه، بزيادة 25 قرشا
اليوسفي بين 2.5 و4.5 جنيه.
الليمون البلدي بين 6 جنيهات و11 جنيها.
الجوافة بين 4 و7 جنيه.
الموز البلدي بين 5 و8 جنيهات.
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