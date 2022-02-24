تراجع الطماطم والبطاطس.. أسعار الخضروات والفاكهة اليوم بسوق العبور

كتبت- شيرين صلاح:

تراجعت أسعار 5 أصناف من الخضروات والفاكهة بين 25 قرشا وجنيه، خلال تعاملات اليوم الخميس، في سوق الجملة بالعبور، مقارنة بأسعار أمس.

وارتفع سعر كيلو البرتقال البلدي 25 قرشا، اليوم، ليتراوح بين 2.25 و3.5 جنيه.