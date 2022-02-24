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البورصة تهوي 3.2% في بداية التعاملات بعد بدء الحرب الروسية على أوكرانيا

10:16 ص الخميس 24 فبراير 2022
البورصة تهوي 3.2% في بداية التعاملات بعد بدء الحرب الروسية على أوكرانيا

البورصة المصرية

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كتبت- شيرين صلاح:

هوى المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 3.2% إلى مستوى 11939 نقطة، في بداية تعاملات اليوم الخميس، وذلك بعد إعلان روسيا الحرب على أوكرانيا وبدء عمليات عسكرية هناك.

وهبط مؤشر EGX70 EWI للأسهم الصغيرة والمتوسطة 2.82%، كما انخفض مؤشر EGX100EWI الأوسع نطاقا بنسبة 3.05%.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 ارتفع بنسبة طفيفة 0.01% إلى مستوى 11302 نقطة في نهاية تعاملات أمس الأربعاء.

البورصة المصرية هجوم روسيا ضد أوكرانيا أوكرانيا المؤشر الرئيسي للبورصة

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