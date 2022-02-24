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تراجع حاد للأسواق.. والنفط يرتفع لـ 104 دولارات للبرميل بعد هجمات روسيا

09:29 ص الخميس 24 فبراير 2022
تراجع حاد للأسواق.. والنفط يرتفع لـ 104 دولارات للبرميل بعد هجمات روسيا

تراجع الأسهم

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القاهرة – مصراوي:

واصلت أسعار النفط، ارتفاعها صباح الخميس، وسجل سعر برميل النفط نحو 104 دولارات على خلفية بدء العملية العسكرية الروسية ضد أوكرانيا، وسط خسائر حادة لأسواق الأسهم.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أعلن صباح اليوم الخميس عن "عمل عسكري خاص" في شرق أوكرانيا.

وانخفض مؤشر S&P 500 للجلسة الرابعة على التوالي وتراجع بنسبة 1.8%، كما انخفض مؤشر داو جونز الصناعي بنحو 464 نقطة ما يُعادل 1.4%، ليحقق خامس جلسة على التوالي من الخسائر.

كما انخفض مؤشر ناسداك المركب الذي يركز على التكنولوجيا بنسبة 2.6%.

كما تراجعت الأسهم على نطاق واسع، حيث خسرت شركة Delta Air Lines بنحو 4.1%، وتراجعت Tesla بنسبة 7%

وهبط عملاق التجارة الإلكترونية Amazon بنحو 3.5%، وApple بنحو 2.5%

كان المستثمرون يراقبون التوترات التي تختمر بين روسيا وأوكرانيا.

وعلى صعيد متصل، يواجه المستثمرون أيضًا مخاوف بشأن التضخم ومحاور السياسة النقدية للفدرالي والذي قد ينتج عن رفع أسعار الفائدة في أقرب وقت في الشهر المقبل.

أسواق الأسهم هجوم روسيا ضد أوكرانيا أسعار النفط سعر البترول

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