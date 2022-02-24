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أسعار الذهب تقفز إلى أعلى مستوى في عام بعد هجوم روسيا ضد أوكرانيا

09:19 ص الخميس 24 فبراير 2022
أسعار الذهب تقفز إلى أعلى مستوى في عام بعد هجوم روسيا ضد أوكرانيا

خام الذهب

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القاهرة – وكالات:

قفزت أسعار الذهب عالميا، اليوم الخميس، بأكثر من 2% إلى أعلى مستوى منذ أكثر من عام، بعد إعلان روسيا حربا ضد اوكرانيا.

وأقبل المستثمرون على الملاذات الآمنة بعد بدء غزو قوات روسية لأوكرانيا في أعقاب أوامر من الرئيس فلاديمير بوتين بتنفيذ ما وصفها بأنها عملية عسكرية خاصة.

وبحلول الساعة 06:11 بتوقيت غرينتش صعد الذهب في المعاملات الفورية 1.7% إلى 1939.97 دولار للأونصة بعد بلوغ أعلى مستوياته منذ يناير 2021 عند 1948.77 دولار للأونصة.

وزادت العقود الأميركية الآجلة للذهب 1.8% إلى 1943.90 دولار للأونصة.

وقال مسؤولون ووسائل إعلام إن القوات الروسية أطلقت صواريخ على عدة مدن أوكرانية وأنزلت قوات على الساحل الجنوبي للبلاد.

وارتفع الذهب، وهو من أصول الملاذ الآمن في أوقات الاضطرابات، بنحو 8% منذ بداية فبراير مع تأثير الأزمة الروسية الأوكرانية على شهية المخاطرة. ويتجه المعدن النفيس صوب تسجيل أفضل أداء شهري منذ يوليو 2020.

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