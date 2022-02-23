ادخار وشراء روشتة صيدلية.. خدمات يقدمها تطبيق "يالا" من البريد المصري

كتب- علاء حجاج:

أطلقت الهيئة القومية للبريد بالشراكة مع شركة "باي سكاي"، النسخة الرسمية من تطبيق "يالا" والذي يعد أول سوبر آب في السوق المصري، وذلك بحضور وزير الاتصالات الدكتور عمرو طلعت.

والمقصود بمصطلح "سوبر آب" أو التطبيقات الفائقة، هو تطبيقات الهواتف الذكية التي تقدم العديد من الخدمات المتنوعة والمختلفة وليست خدمة واحدة، وذلك بالتعاون مع عدد من مقدمي الخدمات.

ويمكن من خلال تطبيق "يالا" الحصول على عدد من الخدمات المالية التي يقدمها البريد المصري مثل الإيداع أو السحب وكذلك إرسال الحوالات، إضافة إلى خدمات أخرى مثل دفع الفواتير أو الشراء عبر الإنترنت وغيرها من الخدمات غير المتعلقة بالبريد المصري كمقدم خدمة.

ويمكن ربط تطبيق "يالا" بالبطاقة الإلكترونية "يالا كارد" التي يصدرها البريد، والتي يمكن شحنها من منافذ البريد أو شركائه من شركات المدفوعات الإلكترونية وربطها بالتطبيق للدفع وإجراء الحوالات المالية وغيرها من الخدمات.

خدمات يقدمها تطبيق البريد الجديد "يالا"

- إرسال واستقبال الأموال بالإضافة إلى إمكانية الادخار والاستثمار ومراقبة وتتبع المصروفات اليومية وذلك من خلال منصة رقمية.

- تقديم العديد من الحلول المالية وغير المالية ومنها:

"Yalla Money ياللا فلوس": يمكن من خلاله تحويل واستقبال الأموال للأفراد والتجار.

"Yalla Bills ياللا فواتير": لدفع الفواتير وشحن الرصيد بكافة أنواعها.

"Yalla Pharmacy ياللا صيدلية": لقراءة الروشتة وطلب الأدوية وتوصيلها لمكان المستخدم.

"Yalla Offers ياللا عروض": لتوفير العروض والخصومات على مختلف العلامات التجارية والمطاعم وغيرها من المتعاقد معها.

"Yalla Mall ياللا مول": لتوفير إمكانية شراء المنتجات بمختلف أنواعها.

"Yalla Insurance ياللا تأمينات": لتوفير أنواع التأمين بما في ذلك التأمين الصحي.

"Yalla Transportation ياللا مواصلات": لحجز تذاكر المواصلات والسفر بين المحافظات.

"ENPO Digital البريد الرقمي": لتوفير خدمات البريد المصري المتمثلة في تحديد أماكن ماكينات الصراف الآلي وفروع البريد ونقاط ENPO الجديدة Win والخدمات الحكومية وخدمات التعليم والإسكان.

- تنفيذ كافة المدفوعات الإلكترونية عبر التطبيق.

- الدفع في المحلات والمنافذ الشريكة التي سيتم الإعلان عنها.

- الشراء عبر الإنترنت من خلال المواقع التي سيعلن عنه البريد.

- شحن محفظتك الإلكترونية.