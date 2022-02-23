"التجارة": 1.2 مليار دولار حجم الصادرات ضمن اتفاقية الكويز في 2021

القاهرة -مصراوي:

قال أشرف الربيعي رئيس وحدة المناطق الصناعية المؤهلة "الكويز" التابعة لوزارة التجارة والصناعة، إن الشركات المصرية التي صدرت للولايات المتحدة الأمريكية من خلال وحدة الكويز خلال 2021 بلغت 183 شركة منها 80 شركة صغيرة تبلغ صادراتها مليون دولار أو أقل.

وأوضح أن هذه الشركات حققت مؤشرات إيجابية خلال العام الماضي حيث سجلت نحو 1.2 مليار دولار صادرات للولايات المتحدة الامريكية.

ونظمت الوحدة، ندوة موسعة لدعم الشركات الصغيرة المصدرة لاسواق الولايات المتحدة الامريكية التي لم تتجاوز صادراتها 1.5 مليون دولار خلال عام 2020 بهدف زيادة قدراتها التصديرية إلى أسواق الولايات المتحدة خلال المرحلة المقبلة وكذا التعرف على احتياجات هذه الشركات وسبل تلبيتها.

وشارك في فعاليات الندوة المهندس طارق شاش نائب الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ورشيد بنجلون مدير مشروع تطوير التجارة بالوكالة الامريكية للتنمية الدولية، والدكتور رأفت عباس، رئيس القطاع المركزى للخدمات غير المالية بجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وهانى عماد رئيس القطاع المركزى لتمويل المشروعات بجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

واوضح الربيعي أن الظروف الدولية حاليا تعتبر ظروف مواتية لزيادة الصادرات المصرية للسوق الامريكي خاصة وان واردات الولايات المتحدة الامريكية من الملابس الجاهزة بلغت 121 مليار دولار خلال العام الماضي.

وأشار إلى أهمية مساندة المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر باعتبارها العمور الفقري لاي اقتصاد سواء اقتصاد متقدم او نامي حيث يقوم جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بدور رئيسي في مساندة هذه النوعية من المشروعات.

وقال المهندس طارق شاش نائب الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، إن الجهاز حرص على تنمية الصادرات المصرية في ظل اهتمام الدولة بكافة مؤسساتها للوصول بحجم الصادرات الي 100 مليار دولار سنويا حيث يتمتع الجهاز بخبرة طويلة في تقديم الدعم سواء المالي او الفني للشركات الصغيرة لتعزيز قدراتها على التصدير.

وأشار شاش، إلى أن قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر اتاح العديد من المزايا غير المسبوقة للمشروعات من بينها اعفاءات جمركية وتخفيض رسوم الالات وغيرها من المزايا والتمويل بشروط ميسرة وخدمات دعم فني تتضمن التسويق والتدريب والاستشارات والمشاركة بالمعارض وبرامج الجودة.