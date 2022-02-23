3 مليارات جنيه حصيلة جمارك الدخيلة ودمياط من الضرائب والرسوم في يناير



كتب- مصطفى عيد:

أظهر تقرير من مصلحة الجمارك أن إجمالي الضرائب والرسوم الجمركية والضرائب والرسوم الأخرى المحصلة بجمارك الدخيلة ودمياط خلال شهر يناير الماضي بلغت نحو 3 مليارات و29 مليونًا و64 ألف جنيه، بحسب بيان من وزارة المالية اليوم الأربعاء.

وأشار التقرير، الذي تلقاه الدكتور محمد معيط وزير المالية من الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك، إلى أنه تم الإفراج عن مشمول 9 آلاف و984 شهادة جمركية واردة بجمارك الدخيلة ودمياط، لأصناف متعددة من السلع الاستراتيجية، والبضائع العامة خلال شهر يناير الماضي.

وأوضح أن من بين هذه السلع والبضائع القمح، والأرز، والسكر، والبقوليات، والذرة، ومكونات التكييف، والثلاجات، والمراوح، والأقمشة، والأخشاب، والخيوط، والأعلاف، وقطع غيار الموتوسيكلات، والسيارات.

وذكر التقرير أن إجمالى الضرائب والرسوم الجمركية المُحصلة عن شهادات الوارد بجمارك الدخيلة ودمياط بلغت 446 مليونًا و708 آلاف جنيه، بينما بلغ إجمالي ضرائب القيمة المضافة والرسوم الأخرى المُحصلة عن هذه الشهادات حوالي 2 مليار و71 مليونًا و725 ألف جنيه.

وأشار إلى أن الإدارة العامة للصادر بجمارك الدخيلة ودمياط قامت بتصدير مشمول 4 آلاف و426 بيانًا جمركيًا خلال شهر يناير الماضي، معظم أصنافها من السلع الاستراتيجية، والبضائع العامة مثل: الألومنيوم، والمواد الغذائية، والإستانلس، والرخام، والرمل.

ووفقا للتقرير، وصلت القيمة الإجمالية لهذه السلع والبضائع إلى 9 مليارات و238 مليونًا و567 ألف جنيه، بينما بلغت رسوم الصادر المُحصلة نحو 15 مليونًا و107 آلاف جنيه.