البريد يطلق أول سوبر آب للحلول المالية وغير المالية للأفراد والشركات

كتب- علاء حجاج:

شهد عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فعاليات حفل إطلاق البريد المصري تطبيق "ياللا yalla" الذى يعد أول سوبر آب فى مصر والشرق الأوسط وافريقيا.

ويقدم التطبيق مختلف الحلول المالية وغير المالية للأفراد والتجار والشركات ومزود بحلول الدفع (PSP) وذلك بالتعاون مع شركة فيزا العالمية وشركة باى سكاى.

قال شريف فاروق رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، في بيان اليوم الأربعاء، إن اطلاق "ياللا سوبر آب" بالتعاون مع شركة باى سكاى وشركة فيزا يأتى استكمالاً لجهود البريد المصرى نحو تطوير خدماته واستحداث خدمات جديدة تستهدف شرائح مختلفة من العملاء.

هذا ويأتى إطلاق البريد المصرى تطبيق "ياللا" فى إطار الجهود المبذولة لدعم خطط الدولة الهادفة إلى تطبيق الشمول المالى والتحول الرقمى وسعى البريد المصرى نحو تقديم حلول مالية وغير مالية مبتكرة للأفراد والتجار والشركات باستخدام افضل النظم والحلول المتطورة؛ بحسب البيان.

ويوفر التطبيق للأفراد والتجار والشركات العديد من المزايا والخدمات المالية مثل خدمات الدفع والتحويل والشراء عبر الإنترنت، بالإضافة إلى إمكانية الادخار والاستثمار ومراقبة وتتبع المصروفات اليومية وذلك من خلال منصة رقمية تتميز بالسهولة فى التعامل مع توفير أقصى درجات الأمان الرقمي.

ويتمتع "ياللا سوبر آب" بالعديد من الحلول المالية وغير المالية، ومنها "Yalla Money ياللا فلوس" ويمكن من خلاله تحويل واستقبال الأموال للأفراد والتجار، و"Yalla Bills ياللا فواتير" لدفع الفواتير وشحن الرصيد بكافة أنواعها، و"Yalla Pharmacy ياللا صيدلية" لقراءة الروشتة وطلب الأدوية وتوصيلها لمكان المستخدم.

و"Yalla Offers ياللا عروض" لتوفير العروض والخصومات على مختلف العلامات التجارية والمطاعم وغيرها من المتعاقد معها، و"Yalla Mall ياللا مول" لتوفير إمكانية شراء المنتجات بمختلف أنواعها، و"Yalla Insurance ياللا تأمينات" لتوفير أنواع التأمين بما فى ذلك التأمين الصحي، و"Yalla Transportation ياللا مواصلات" لحجز تذاكر المواصلات والسفر بين المحافظات إلى جانب ENPO Digital " البريد الرقمى" لتوفير خدمات البريد المصرى المتمثلة فى تحديد أماكن ماكينات الصراف الآلى وفروع البريد ونقاط ENPO الجديدة Win والخدمات الحكومية وخدمات التعليم والإسكان.

يذكر أن البريد المصرى كان قد فاز بجائزة الابتكار عن "ياللا سوبر آب" من اتحاد البريد اليورو متوسطى الذى يضم 15 دولة أوروبية وتسع دول عربية.