تراجع الجمبري.. أسعار السمك والمأكولات البحرية اليوم بسوق العبور

كتبت- شيرين صلاح:

تراجع سعر كيلو سمك المكرونة السويسي 5 جنيهات، خلال تعاملات اليوم الأربعاء، مقارنة بأسعار أمس في سوق الجملة بالعبور، ليتراوح بين 30 و60 جنيها.