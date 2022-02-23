تراجع الجمبري.. أسعار السمك والمأكولات البحرية اليوم بسوق العبور

10:21 ص الأربعاء 23 فبراير 2022
تراجع الجمبري.. أسعار السمك والمأكولات البحرية اليوم بسوق العبور

أسعار السمك

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كتبت- شيرين صلاح:

تراجع سعر كيلو سمك المكرونة السويسي 5 جنيهات، خلال تعاملات اليوم الأربعاء، مقارنة بأسعار أمس في سوق الجملة بالعبور، ليتراوح بين 30 و60 جنيها.

وتراجع سعر كيلو الجمبري 10 جنيهات، ليتراوح بين 90 و160 جنيها.

وظل سعر كيلو السمك البلطي ثابتا ليتراوح بين 25 و28 جنيها.

واستقر سعر كيلو الكابوريا، ليتراوح بين 30 و130 جنيها.

وسجل سعر كيلو البوري، ليتراوح اليوم بين 42 و52 جنيها.

وتراوح سعر كيلو الفيليه البلطي بين 30 جنيها و110 جنيهات، وسجل سعر السبيط والكاليماري بين 110 جنيهات و170 جنيها.

أسعار الأسماك سعر السمك سوق العبور

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