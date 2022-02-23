تراجع الجمبري.. أسعار السمك والمأكولات البحرية اليوم بسوق العبور
كتبت- شيرين صلاح:
تراجع سعر كيلو سمك المكرونة السويسي 5 جنيهات، خلال تعاملات اليوم الأربعاء، مقارنة بأسعار أمس في سوق الجملة بالعبور، ليتراوح بين 30 و60 جنيها.
وظل سعر كيلو السمك البلطي ثابتا ليتراوح بين 25 و28 جنيها.
واستقر سعر كيلو الكابوريا، ليتراوح بين 30 و130 جنيها.
وسجل سعر كيلو البوري، ليتراوح اليوم بين 42 و52 جنيها.
وتراوح سعر كيلو الفيليه البلطي بين 30 جنيها و110 جنيهات، وسجل سعر السبيط والكاليماري بين 110 جنيهات و170 جنيها.
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