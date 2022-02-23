تراجع البصل والبطاطس.. أسعار الخضروات والفاكهة اليوم بسوق العبور

10:19 ص الأربعاء 23 فبراير 2022
تراجع البصل والبطاطس.. أسعار الخضروات والفاكهة اليوم بسوق العبور

أسعار الخضروات والفاكهة

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كتبت- شيرين صلاح:

تراجعت أسعار 7 أصناف من الخضروات والفاكهة بين 15 و50 قرشا، خلال تعاملات اليوم الأربعاء، في سوق الجملة بالعبور، مقارنة بأسعار أمس.

ويقدم مصراوي أسعار عدد من أصناف الخضروات يوميا بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

أسعار الخضروات:

الطماطم بين 3.75 و6.25 جنيه.

البطاطس بين 3.5 و4.6 جنيه، بتراجع 15 قرشا.

البصل بين 1.5 و2.75 جنيه، بتراجع 25 قرشا.

الكوسة بين4 و6 جنيهات.

الفاصوليا بين 14 و19 جنيها.

الباذنجان البلدي بين 5 و7 جنيهات، بتراجع 50 قرشا.

الفلفل الرومي البلدي بين 6 و8 جنيهات، بتراجع 50 قرشا.

الفلفل الحامي البلدي بين 6 و8 جنيهات، بتراجع 50 قرشا.

الملوخية بين 7 جنيهات و11 جنيها.

الخيار الصوب بين 5 و8 جنيهات، بتراجع 50 قرشا.

البسلة بين 3.5 جنيه و5 جنيهات.

أسعار الفاكهة:

البرتقال أبو سرة بين 2.5 جنيه و5 جنيهات.

البرتقال البلدي بين 2 و3.5 جنيه، بتراجع 50 قرشا.

اليوسفي بين 2.5 و4.5 جنيه.

الليمون البلدي بين 6 جنيهات و11 جنيها.

الجوافة بين 4 و7 جنيه.

الموز البلدي بين 5 و8 جنيهات.

أسعار الخضروات والفاكهة سوق العبور سعر الخضار

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