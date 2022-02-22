ارتفاع سعر الذهب اليوم الثلاثاء في مصر خلال التعاملات



كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع سعر الذهب اليوم الثلاثاء في مصر خلال التعاملات بشكل طفيف، وصعد الجرام جنيهًا واحدًا، مقارنة بمستواه في منتصف التعاملات، على الرغم من هبوط المعدن عالميا، وفقا لقول هاني ميلاد رئيس شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي.

وتشهد حركة الذهب بالسوق المحلي تذبذبا بين صعود وهبوط منذ منتصف ديسمبر الماضي، بحسب نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقا بغرفة القاهرة التجارية.

وارتفع الطلب على المشغولات الذهبية والمجوهرات في مصر خلال العام الماضي بنسبة 42%، مقارنة بعام 2020، مدفوعًا بتراجع سعر الذهب عالميًا والتعافي الاقتصادي، بحسب بيانات المجلس العالمي للذهب.

وبلغ حجم الطلب على المشغولات الذهبية في مصر خلال العام الماضي 27.9 طن، مقارنة بـ 19.7 طن في 2020، بارتفاع نسبته 42%.

خلال الربع الرابع في عام 2021 قفز الطلب على المشغولات الذهبية في مصر بنسبة 15% ليسجل 6.8 طن مقارنة بـ 5.9 طن في نفس الربع في 2020، مدفوعًا بتراجع كبير في سعر الذهب عالميًا خلال هذه الفترة.

أسعار الذهب اليوم

صعدت أسعار الذهب عيار 14 إلى 554 جنيها للجرام.

وارتفع سعر الذهب عيار 18 إلى 712 جنيها للجرام.

وزاد سعر الذهب عيار 21 إلى 831 جنيها للجرام.

وصعد سعر الذهب عيار 24 إلى 950 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

ارتفع سعر الجنيه الذهب إلى 6648 جنيها وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه، ويرتبط سعره بأسعار الجرام عيار 21.

سعر الذهب اليوم عالميًا

تراجع سعر الذهب عالميًا في منتصف جلسة اليوم الثلاثاء، إلى حوالي 1902 دولارات للأوقية، بتراجع قدره 0.19%، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج، في الساعة 4:38 عصرًا بتوقيت القاهرة.

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