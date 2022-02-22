أسعار اللحوم ترتفع 10 جنيهات للكيلو في الأسواق مع اقتراب شهر رمضان

04:08 م الثلاثاء 22 فبراير 2022
أسعار اللحوم ترتفع 10 جنيهات للكيلو في الأسواق مع اقتراب شهر رمضان

أسعار اللحوم البلدي

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كتبت-دينا خالد:

قال هيثم عبد الباسط، نائب رئيس شعبة القصابين بغرفة القاهرة التجارية، إن أسعار اللحوم ارتفعت بنحو 10 جنيهات للكيلو، مقارنة بأسعار بداية الشهر الجاري.

وارتفع سعر كيلو اللحم الكندوز ليتراوح بين 180 و190 جنيها، مقابل 170 و180 جنيها، بحسب عبد الباسط.

وأرجع عبد الباسط ارتفاع الأسعار، إلى زيادة أسعار المواشي قائمة، حيث ارتفع سعر كيلو القائم إلى 68 جنيهًا فضلا عن اقتراب شهر رمضان المبارك، الذي يرتفع فيه الطلب.

وشهدت أسعار اللحوم ارتفاعات خلال الفترة الماضية، نتيجة زيادة أسعار العلف، وقلة المعروض في الأسواق بسبب نقص استيراد المواشي الحية بسبب تداعيات فيروس كورونا.

ويتراوح سعر كيلو الضأن بين 175 و195 جنيها، وكيلو اللحم الجملي بين 120 و130 جنيها.

أسعار اللحوم يلو اللحوم سعار المواشي للحم الجملي

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