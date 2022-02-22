12 توصية لقمة الرؤساء بمنتدى الدول المصدرة للغاز الطبيعي بالدوحة



كتب- مصطفى عيد:

أصدرت القمة السادسة لرؤساء دول وحكومات الدول الأعضاء بمنتدى الدول المصدرة للغاز الطبيعي بالعاصمة القطرية الدوحة بيانًا ختاميًا عن القمة التي عقدت اليوم الثلاثاء تحت عنوان "الغاز الطبيعي: تشكيل مستقبل الطاقة"، وشارك فيها عن مصر المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية.



وبحسب بيان من وزارة البترول اليوم، تضمن البيان الختامي للقمة عددا من التوصيات تتمثل في التالي:



1- تنمية الغاز الطبيعي كمصدر طاقة متوفر ومتاح ونظيف ويعتمد عليه من الطاقة، وكوقود اختياري للوفاء بالنمو في احتياجات الطاقة العالمية، لمواجهة تغير المناخ وتحسين جودة الهواء.



2- تشجيع التوسع في استخدامات الغاز الطبيعي محليا وعالميا لمواجهة الفجوة في تحقيق الهدف السابع من أهداف التنمية المستدامة والتي تؤثر على الدول الأكثر ضعفاً.



3- تعزيز الأسس البيئية للغاز الطبيعي خاصةً بجهود خفض انبعاثات غاز الشعلة وانبعاثات الميثان وتطوير تكنولوجيات صديقة للبيئة تتضمن التقاط وتخزين واستخدام الكربون.



4- متابعة الخطوات الضرورية ليتم معاملة الغاز الطبيعي كمصدر صديق للبيئة في اللوائح الخاصة بالاستثمار والمناخ والتمويل الدولي والتجارة العالمية، علاوة على العمل مع كافة المساهمين المعنيين والمصالح للتعاون المشترك في تنمية مبادرات مشتركة بشأن تغيير المناخ في ظل انعقاد مؤتمر قمة المناخ "COP27" هذا العام والذي ستستضيفه مصر.



5- تحسين ظروف التجارة العالمية للغاز وفقا لأفضل وأكفأ الممارسات.



6- العمل نحو زيادة مساهمة الغاز الطبيعي في النقل البحري والبري، وتطوير البنية الاساسية اللازمة لتوفير الغاز الطبيعي للمستهلكين.



7- دعم الدور الرئيسي لعقود الغاز طويلة المدى، بالإضافة لتسعير الغاز الطبيعي بناءً على آلية تسعير البترول والمنتجات البترولية لضمان استقرار الاستثمارات في تنمية موارد الغاز الطبيعي.



8- تعزيز مكانة المنتدى من خلال زيادة الرؤية العالمية، وجذب أعضاء جدد، وتشجيع الشراكات، وتيسير الحوار بين المنتجين والمستهلكين، وزيادة حجم التعاون مع المنظمات الدولية ذات الصلة والمؤسسات.



9- تعزيز مكانة منتدى الدول المصدرة للغاز كمنصة رائدة للدول الأعضاء في دعم التعاون والتنسيق فيما يتعلق بشئون الغاز الطبيعي من خلال تنمية خبرات المنتدى وآلياته في المشروعات المشتركة.



10- التوسع في التعاون في التكنولوجيات الخاصة بالغاز الطبيعي والبحث العلمي، وبناء القدرات القائمة على الابتكار من خلال معهد أبحاث الغاز التابع لمنتدى الدول المصدرة للغاز.



11- استكشاف مجالات تعاون جديدة في المنتدى بهدف زيادة الاستفادة من مزايا الغاز الطبيعي لإنتاج الهيدروجين وإنتاج واستغلال غازات جديدة.



12- التعاون والتكامل مع منتدى الدول المصدرة للغاز والدول المستهلكة ودول العبور لحماية البنية التحتية الهامة للغاز، وتعزيز الرؤية في مواجهة الكوارث الطبيعية والحوادث التكنولوجية وتهديدات البشر من خلال الاستخدام الخاطئ لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.



كما رحب رؤساء الدول والحكومات باقتراح جمهورية الجزائر الديموقراطية لاستضافة القمة السابعة لمنتدى الدول المصدرة للغاز في عام 2023.



وأعرب رؤساء الدول والحكومات بمنتدى الدول المصدرة للغاز عن تقديرهم للشيخ تميم بن حمد آل ثان، أمير دولة قطر، على قيادته للقمة السادسة لمنتدى الدول المصدرة للغاز وشكرهم لحكومة وشعب دولة قطر على حسن استضافتهم.