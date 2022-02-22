وزير البترول: توريد الغاز المصري إلى لبنان خلال الأسابيع القادمة



كتب- مصطفى عيد:

أعلن المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، أنه سيتم تصدير الغاز الطبيعي من مصر إلى لبنان من خلال خط الغاز العربي خلال الأسابيع القليلة القادمة، بحسب بيان من وزارة البترول اليوم الثلاثاء.

وقال الملا، خلال مؤتمر صحفي مشترك عقب القمة السادسة لرؤساء الدول الأعضاء بمنتدى الدول المصدرة للغاز بالعاصمة القطرية الدوحة اليوم، إن هناك خط أنابيب موجودًا بالفعل لتصدير الغاز الطبيعي للبنان وهو خط الغاز العربي وكان يتم استخدامه فى الماضى لتوريد الغاز المصري إليها ولكن توقفت هذه العمليات منذ عدة سنوات.

وأضاف أن العمل يجري حالياً مع الحكومة اللبنانية لعودة تصدير الغاز الطبيعي من خلال هذا الخط مرة أخرى، وأن هناك مستويات متعددة من التحديات في هذا الشأن مثل التحديات الفنية والتقنية في بعض مواقع خط الأنابيب نظراً لعدم استخدامه لفترة طويلة ويتم العمل على حلها حالياً وسيتم الانتهاء منها خلال الأسابيع القليلة القادمة.

وذكر الملا أن الفترة الماضية شهدت عدة اجتماعات واتفاقات على شروط التعاقدات بين كافة الأطراف المشاركة في عملية التصدير، وتم التوافق على شروط متوازنة لكافة الأطراف.

وأشار إلى أن البنك الدولي سيتولى تمويل عمليات التوريد لضمان الاستمرارية، وأن هناك توافقا سياسيا كبيرا للإسراع بالتنفيذ ومواجهة التحديات، مضيفاً أن هناك تقدما كبيرا في هذه الجهود ودعم الأشقاء في لبنان وتوريد الغاز لهم خلال الأسابيع القليلة القادمة.

وأكد أن إنتاج مصر من الغاز يستطيع الوفاء بكامل احتياجات السوق المحلي ووجود فائض للتصدير، مشيراً إلى أن مصر تعمل على تعظيم مساهماتها ومشاركاتها في مجال الغاز الطبيعى باعتباره الاختيار الأول كوقود خلال المرحلة الانتقالية في ظل تمتع مصر بثروات غازية يمكن أن يتم استغلالها.

وأوضح الوزير أن المشروعات التي يتم الاتفاق عليها وتنفيذها في الدول المجاورة هو شأن داخلي للدول وفقاً لما تستلزمه اقتصادياتهم وأولوياتهم لا تتدخل فيه مصر طالما لا تتعارض ولا تمس سيادتها على ثرواتها ومياهها.

وشارك في المؤتمر الصحفي سعد بن شريده الكعبي وزير الدولة القطري لشئون الطاقة، والمهندس محمد هامل الأمين العام لمنتدى الدول المصدرة للغاز.