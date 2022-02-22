مصر وروسيا توقعان مذكرة تفاهم قريبا في مجال استخدام الغاز بقطاع النقل

كتب- مصطفى عيد:

بحث المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، مع نيكولاي شولجينوف وزير الطاقة الروسي، مذكرة التفاهم التي تم التوافق عليها وسيتم توقيعها قريباً بين الجانبين لتعزيز التعاون وتبادل الخبرات في مجال استخدام الغاز الطبيعي في قطاع النقل كوقود للمحركات من خلال التعاون العلمي والفني وبناء القدرات ونقل التكنولوجيا اللازمة.

وبحسب بيان من وزارة البترول اليوم الثلاثاء، جاء ذلك على هامش المؤتمر الوزاري غير العادى لمنتدى الدول المصدرة للغاز بالعاصمة القطرية الدوحة، بحضور عمرو الشربيني سفير مصر لدى قطر، والدكتور مجدي جلال رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس".

وبحث الجانبان أيضا التعاون في مجال تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، وإمكانية تبادل الخبرات في هذا المجال في ظل توسع مصر فيه واهتمام الجانب الروسي به.

كما بحث الوزيران إمكانية زيادة أعمال الشركات الروسية العاملة في قطاع البترول المصري في ظل الانطلاقة التي يحققها القطاع والفرص الاستثمارية المتاحة جراء ذلك.

وأكد الوزير الروسي تقديم الدعم لمصر فى استضافتها لقمة "COP 27"، معربا عن اهتمام بلاده بمنتدى غاز شرق المتوسط ورغبته في عقد اجتماعات لاحقة لبحث مستجدات المنتدى، وكيفية التنسيق للتعاون بين منتدى الدول المصدرة للغاز ومنتدى غاز شرق المتوسط.

وأشار الوزيران إلى حرص الدولتين الدائم على تعزيز التعاون المشترك والعلاقات التاريخية الممتدة بين البلدين.

ورش عمل مع منتدى الدول المصدرة للغاز

بحث وزير البترول خلال لقاء مع محمد هامل الأمين العام لمنتدى الدول المصدرة للغاز، على هامش المؤتمر، مجالات التحول للطاقة النظيفة وتخفيف الانبعاثات المسببة للتغيرات المناخية.

وأكد الوزير أهمية التنسيق بين الدول الأعضاء بالمنتدى في هذا الشأن خاصة في ظل استضافة مصر لقمة COP27 خلال العام الحالي، وعلى ضرورة التعاون للوقوف على مبادرات يمكن طرحها خلال أعمال القمة.

وأكد الملا ثقته في قدرة الأمين العام للمنتدى على تقديم الكثير لنجاح وتقدم منتدى الدول المصدرة للغاز وعلى أهمية المنتدى ودوره في تنسيق التعاون في مجال الغاز بين أعضاء المنتدى.

وقدم الأمين العام للمنتدى التهنئة للوزير على نجاح مؤتمر ومعرض إيجبس، وعلى استضافة مصر للقمة العالمية للمناخ COP27، واقترح تنسيق ورش عمل بين الدول الأعضاء بالمنتدى لبحث ومناقشة التحضير لقمة COP 27 وهو ما رحب به وأيده الوزير مما سيمهد لتوحيد المواقف بين الدول الأعضاء في هذا الشأن.

رسالة شكر وتقدير للسيسي

شهد اجتماع الملا وفيليكس بلاسينثيا وزير الخارجية الفنزويلي، على هامش المؤتمر، نقل رسالة تحية وشكر من الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

وأعرب وزير الخارجية الفنزويلي عن رغبة بلاده في تعزيز التعاون مع الجانب المصري في مجال البترول والغاز، خاصة في ظل الدور الإقليمي الذي تلعبه مصر في منطقة الشرق المتوسط.

وأشار إلى وجود فرص للشركات المصرية للاستثمار في بلاده، وأهمية التعاون الفني وتدريب الكوادر ونقل الخبرات بين الجانبين، حيث أن الدولتين لديهما خبرات كبيرة في مجال البترول والغاز.

ورحب الملا باهتمام الجانب الفنزويلي بالتنسيق لهذا الاجتماع، مؤكداً ضرورة العمل على توسيع نطاق التعاون بين الجانبين، حيث أن قطاع البترول المصري لديه شركات ذات خبرات كبيرة في أنشطة البترول والغاز تعمل في العديد من الدول العربية ومنطقة الشرق المتوسط ويمكنها تعزيز أعمالها مع فنزويلا.

وأشار الملا إلى استمرار التواصل بين الجانبين لمناقشة فرص التعاون التي يمكن التوافق عليها.