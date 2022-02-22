توترات روسيا وأوكرانيا تخفض الإشغالات الفندقية 30% في شرم الشيخ والغردقة

كتبت- ياسمين سليم:

قال عاملون ومستثمرون في مجال السياحة إن حجوزات السياح الروس والأوكرانيين إلى مصر تراجعت خلال الشهر الجاري بحوالي 30%، مع تصاعد التوترات السياسية بين البلدين خلال الفترة الماضية.

وبحسب ما قاله العاملون في القطاع لمصراوي فإن السوقين الروسي والأوكراني من أهم الأسواق المصدرة للسياحة إلى مصر، مما أثر على إشغالات الفنادق خاصة في مدينتي شرم الشيخ والغردقة.

وزادت حدة التوترات السياسية بين روسيا وأوكرانيا أمس مع إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أمس الاثنين، إرسال القوات إلى منطقتين منفصلتين في شرق أوكرانيا، بعد أن اعترف باستقلال منطقتين انفصاليتين في شرق أوكرانيا هما دونيتسك ولوهانسك.

وفي أغسطس الماضي عادت الطائرات الروسية إلى مطارات شرم الشيخ والغردقة بعد توقف 6 سنوات بسبب حادث سقوط الطائرة الروسية في سيناء.

وتمثل السياحة الروسية مصدرًا هامًا للسياح الوافدين إلى مصر، خاصة إلى مدينتي شرم الشيخ والغردقة.

ووفقًا لبيانات سابقة لوزارة السياحة فإن عدد السياح الروس في 2015 قبل توقف الرحلات إلى مصر بلغ 3.2 مليون روسي بنسبة 33% من إجمالي السياحة الوافدة لمصر.

وكانت الحكومة تتوقع أن تستقبل ما بين 300 و400 ألف سائح روسي شهريًا مع عودة السياحة الروسية لمصر.

وقال بيتر ناثان، رئيس غرفة جنوب سيناء للفنادق وصاحب مجموعة فنادق في شرم الشيخ، لمصراوي إن عدد الطائرات القادمة من روسيا وأوكرانيا إلى مصر تراجعت بنسبة 30% خلال الشهر الجاري مقارنة بالشهر الماضي، مع زيادة التوترات بين البلدين.

وأوضح أن أكثر الوجهات المتضررة بتراجع أعداد السياح القادمين إلى مصر من البلدين هي شرم الشيخ والغردقة.

وبحسب إلهامي الزيات، رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية السابق ووكيل شركة الطيران الأوكرانية في مصر، فإن شركة الطيران الأوكرانية أوقفت رحلاتها إلى مصر خلال الشهر الجاري مع زيادة التوترات بين روسيا وأوكرانيا وتخوف السياح من السفر.

وأضاف لمصراوي أن الفنادق في شرم الشيخ والغردقة تشهد تراجعًا كبيرًا في أعداد السياح الأوكرانيين، والموجودين حاليًا كانوا في مصر وفي طريقهم للعودة لبلادهم.

وأوضح أن روسيا وأوكرانيا من أهم الأسواق المُصدرة للسياح إلى مصر.

ووفقًا لناثان، فإن إشغالات الفنادق في شرم الشيخ حاليًا أقل بكثير مقارنة بشهري يناير وديسمبر.

ويقدر رئيس غرفة فنادق جنوب سيناء للفنادق نسبة التراجع في الإشغالات بحوالي 30% مقارنة بما كانت عليه الشهر الماضي، مشيرًا إلى أن خلال شهري أكتوبر ونوفمبر الماضيين، شهدت الفنادق ارتفاعًا كبيرًا في عدد الطائرات التي تأتي إلى مصر بالسياح من أوكرانيا وروسيا.

وشهد عام 2021 تعافيا ملحوظا لقطاع السياحة مع عودة فتح الاقتصادات والرحلات الجوية وسماح روسيا بالرحلات المباشرة للمنتجعات السياحية في مصر، وهو ما انعكس على أعداد السياح القادمين والإيرادات.

وتجاوزت إيرادات السياحة 13 مليار دولار لتعود إلى مستويات ما قبل جائحة كورونا، بحسب ما قالته غادة شلبي نائبة وزير السياحة والآثار لوكالة رويترز في يناير الماضي.

وقال الزيات إنه إذا امتدت التوترات لتصبح حربًا عالمية سيتضرر قطاع السياحة العالمي بأكمله، وهذا سيسبب مشكلة كبيرة خصوصًا أن الاقتصاد العالمي لا يزال يعاني من تداعيات فيروس كورونا.