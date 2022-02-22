الأزمة الأوكرانية ترفع أسعار البترول والذهب وتهوي بالأسهم العالمية



كتب- مصطفى عيد:

دفعت تطورات الأزمة الأوكرانية الجديدة والإجراءات الروسية التي قررها الرئيس فلاديمير بوتين الأسواق إلى قفزة في أسعار البترول والغاز وارتفاع الذهب، في مقابل انخفاض عدد من الأسواق الآسيوية والعربية.

وأمر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أمس الاثنين، بإرسال قوات "حفظ سلام" إلى منطقتين منفصلتين في شرق أوكرانيا، وهما دونيتسك ولوهانسك، بعد قراره بالاعتراف بهما.

ويأتي ذلك وسط استمرار الأزمة الأوكرانية خلال الأيام الأخيرة واحتمالات شن حرب روسية على جارتها وسط حرب تصريحات وجهود دبلوماسية لحل الأزمة، وأيضا حشود عسكرية روسية على الحدود مع أوكرانيا.

وقفزت أسعار البترول العالمية خلال تعاملات اليوم الثلاثاء إلى أعلى مستوى لها منذ نحو 8 سنوات مقتربة من مستوى 100 دولار للبرميل، مع تصاعد الأزمة بين روسيا وأوكرانيا.

وبحسب بيانات شبكة سي إن بي سي، ارتفع سعر برميل خام البترول برنت خلال تعاملات اليوم بنسبة 3.73% مقارنة بنهاية تعاملات أمس الاثنين، ووصل السعر إلى نحو 98.95 دولار في الساعة 12 ظهرا بتوقيت القاهرة، وذلك بعد أن تجاوزت مستوى 99 دولارا في وقت سابق من اليوم.

وقد يرتفع النفط إلى 110 دولارات للبرميل إذا تفاقمت الأزمة، وفقًا لآندي ليبو، رئيس ليبو أويل أسوشيتس.

وقال ليبو لشبكة سي إن بي سي: "إذا قطعت بالفعل إمدادات النفط الروسية عن أوروبا، والتي تبلغ 3 ملايين برميل يوميًا، فيمكننا أن نرى أسعار النفط ترتفع 10 دولارات أخرى إلى 15 دولارًا للبرميل، مما يضع برنت عند حوالي 110 دولارات للبرميل".

كما ارتفعت أسعار الغاز الطبيعي خلال تعاملات اليوم الثلاثاء بنسبة 2.53% إلى نحو 4.54 دولار للمليون وحدة حرارية.

وأيضا ارتفعت أسعار الذهب في وقت سابق من تعاملات اليوم إلى حدود 1914 دولارا للأوقية، وذلك قبل أن تتراجع مجددا إلى مستوى 1900.57 دولار في الساعة 12 ظهرا بتوقيت القاهرة بنسبة تراجع 0.3%.

ووفقا لبلومبرج، تراجع الروبل الروسي إلى أدنى مستوى منذ 15 شهراً خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، وانخفضت العملة الروسية بنسبة 1% إلى 80.5825 روبل مقابل الدولار، وهو أدنى مستوى منذ نوفمبر 2020، بعد خطاب بوتين أمس الاثنين.

كما انخفضت الأسهم والعملات الآسيوية الأخرى خلال تعاملات اليوم، ووفقا لرويترز، تراجعت أسهم جاكرتا (.JKSE) وسنغافورة (.STI) بنسبة 0.9%، بينما تراجعت أسهم كوريا الجنوبية (.KS11) بنسبة 1.4% مسجلة أسوأ جلسة لها في أسبوع. وانخفضت الأسهم التايوانية (.TWII) بنسبة 2%.

وتراجعت الأسهم الهندية (.NSEI) بأكثر من 2%، متجهة إلى خسائرها للجلسة الخامسة على التوالي.

وانخفضت البورصة المصرية في تعاملاتها اليوم حتى الآن بنسبة 2%، وفي مؤشر على هبوط مؤشرات البورصة الأمريكية اليوم انخفضت العقود الآجلة للأسهم بشكل حاد في وقت مبكر من الصباح، حيث يواصل التجار مراقبة التوترات بين روسيا وأوكرانيا.

وانخفضت العقود الآجلة المرتبطة بمؤشر داو جونز الصناعي بمقدار 493 نقطة أو 1.39%. تراجعت العقود الآجلة لمؤشر S&P 500 بنسبة 1.74%، وانخفضت العقود الآجلة لمؤشر ناسداك 100 بنسبة 2.6%، بحسب سي إن بي سي.

وكانت سوق الأسهم الأمريكية مغلقة أمس الاثنين بسبب عطلة عيد الرئيس.

كما انخفضت أسعار عدد من العملات الرقمية خلال تعاملات اليوم، وهبط سعر عملة بيتكوين بنسبة 4.15% في آخر 24 ساعة إلى مستوى 37265 دولارا، كما سعر عملة إيثيريوم بنسبة 5.45% إلى مستوى 2559 دولارا، وفقا لمنصة كوين ماركت كاب.