إطلاق خدمة 'أوبر باص للشركات" من مصر لأول مرة عالميًا

كتب - علاء حجاج:

أعلنت شركة أوبر، اليوم الثلاثاء، عن توسع خدماتها لتشمل "أوبر باص للشركات" في مصر لأول مرة على مستوى العالم، لتيسير نقل الموظفين.

وقالت الشركة في بيانها، إن الخدمة تقدم برامج مصممة خصيصاً لتيسير تنقل الموظفين والعاملين بالشركات بصورة يومية من خلال أوبر باص، وومواجهة الاختناقات المرورية في القاهرة، عبر تقليل عدد السيارات في الشوارع.

وتقدم الخدمة المزايا والخصائص المتاحة على تطبيق أوبر للركاب والشركات، بما في ذلك تعقب الرحلة، وخصائص السلامة بالتطبيق، و خاصية التحقق من سلامة الرحلة لتتبع ما إذا كان هناك توقف طويل وغير متوقع أثناء الرحلة، إلى جانب إتاحة خدمات دعم عملاء أوبر. في حال حدوث عطل غير متوقع في رحلة أوبر باص، وفقا للبيان.

وقالت الشركة، إن أوبر ستوفر على الفور رحلة مجانية من أوبر X بشكل أوتوماتيكي لكل موظف، وذلك لضمان تجربة تنقل يعتمد عليها عبر توظيف كافة خدمات المنصة. كما يمكن للركاب حجز مقاعدهم بأنفسهم على الخطوط المتوفرة، أو من خلال تتبع الرحلات التي قامت شركتهم بحجزها مسبقاً.

وقال أحمد خليل، المدير العام لشركة أوبر مصر: "نتشرف بإطلاق خدمة أوبر باص للشركات لأول مرة عالمياً من مصر، حيث يتكرر اختيارها لطرح خدمة عالمية للمرة الثانية، بعد إطلاق منتج أوبر باص في 2018، مما يؤكد كون مصر مركزاً للابتكار التكنولوجي ذات بيئة خصبة".

وأضاف :"يأتي هذا الإطلاق كخطوة إضافية للمساهمة في تيسير التنقل، حيث تهدف الخدمة إلى مساعدة الشركات على تحسين لوجستيات النقل الخاصة بها باستغلال تكنولوجيا أوبر، وذلك عبر إعادة تصميم الانتقال اليومي الخالي من المتاعب لموظفيهم والعاملين لديهم. كذلك، فإننا نساهم في الحفاظ على البيئة وتحسين التخطيط العمراني عبر تقليل آثار الاختناق المروري وأماكن انتظار السيارات".

وتُقدَم الخدمة حالياً إلى رواد العديد من القطاعات، والتي تتضمن القطاع المصرفي والخدمات المهنية، قطاع التكنولوجيا، وصناعات المرافق، وتتوسع الآن بالدخول في قطاع السيارات عبر توقيع شراكة ضخمة مع نيسان موتور إيجيبت عن طريق تصميم أكثر من 65 خط مخصصين لتسهيل حركة 1000 موظف من وإلى مصنع نيسان بمدينة السادس من أكتوبر.

وقال شريف الدسوقي العضو المنتدب لشركة نيسان موتور إيجيبت: "سلامة وصحة موظفي نيسان إحدى أهم أولوياتنا. يهدف تعاوننا مع "أوبر باص للشركات" إلى تحسين انتقال موظفينا من وإلى العمل".

وأضاف "إن اختيار شركة خدمات تنقل محترفة مثل أوبر باص للشركات يضمن راحة موظفينا عند انتقالهم وبلا أي متاعب".

بالإضافة للسوق المصري، يتم اختبار خدمة "أوبر باص للشركات" في المكسيك، مع وجود خطط للتوسع لأسواق أخرى.