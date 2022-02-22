رئيس "سُكنة": تجربة شخصية ألهمتني مشروع إكرام المُتوفى.. ونتوسع محليًا (حوار)

كتب – علاء حجاج:

تفاصيل دقيقة ومتشعبة يجب أن يقوم بها أقرباء الموتى خلال الدقائق القليلة بعد الوفاة، تتضمن تصريح الدفن والغُسل وتجهيز الكفن وفتح المقابر وتنظيم الجنازة، ورغم كثرة هذه التفاصيل وجد فيها أحمد جاب الله، الرئيس التنفيذي والمؤسس لشركة "سُكنة" لخدمات الجنازات، فرصة ليحولها إلى مشروع يعتمد على التكنولوجيا.

يحكي جاب الله، في حوار مع مصراوي، كيف عانى مثل الكثير من تنظيم الأمور الخاصة بجنازة والد صديق له، الأمر الذي ترك أثرا في نفسه، قبل أن يجد الحل في جنازة سمساره العقاري بأمريكا عام 2013، ثم قرر تأسيس شركته الناشئة "سُكنة" في 2019.

تعمل سُكنة، على تنظيم الجنازة، بداية من استخراج التصاريح اللازمة وانتهاءً بإقامة العزاء أو حتى إخراج الصدقات.

ويقول جاب الله لـ مصراوي إن الشركة تمكنت من تنفيذ أكثر من 2500 جنازة منذ عام التشغيل الفعلي في 2020، وتخطط الشركة للتوسع في خدماتها لتشمل محافظات ومدن جديدة.

وتأتي التوسعات المستهدفة مدعومة بحصولها على استثمار بقيمة مليون دولار من صناديق استثمار كبرى مثل Mentors Fund ومقرها وادي السيليكون، و SBX Capital و Ace & Company و Kabnoury Ventures، بالإضافة إلى مجموعة من أهم المستثمرين الملائكيين الاستراتيجيين مثل أنسي ساويرس، المؤسس المشارك والشريك الإداري لشركة HOF Capital ومقرها نيويورك، والمستثمر السعودي الدكتور خالد المطبقاني.

وإلى نص الحوار:

كيف جاءت فكرة تأسيس شركة "سكنة"؟

كان لي زميل، توفي والده وطلب مني مساعدته في إنهاء إجراءات الجنازة والدفن، وكانت تجربة مرهقة جدا، وخاصة أن هناك كثير من الإجراءات والتصاريح لم نكن نعرف طريقة استخراجها ولا آليات الترتيب ولا حتى طريق المقابر، هذه التجربة المؤلمة كانت سببًا في توقفي عن المشاركة في أي جنازات لمدة تتجاوز عشر سنوات تقريبا.

وبعدما أنهيت دراستي الجامعية سافرت إلى أمريكا وعملت هناك، وفي يوم كنت أبحث عن شراء منزل هناك، واستعنت بأحد السماسرة العقاريين هناك لكن يوم استلام المنزل قررت أن أدعو صاحب المنزل القديم والسمسار العقاري على العشاء، ولكن فوجئت أنه توفي في ليلتها في مباراة للتنس، وقررت أن أذهب لجنازته، وهناك تولدت فكرة "سُكنة" حيث كان هناك ترتيب لكل الأمور وتمت في منتهى السلام والهدوء وكان ذلك في عام 2013.

وبعدها قررت أن أساعد في أن يكون آخر رحلة للإنسان في الدنيا تتم بهذا الهدوء، وكذلك تسهيل الأمور على أسرة المتوفي وأحبابه، وظل هذا الأمر في ذهني وظللت أقوم بأبحاث خاصة بهذا الأمر حتى قمت بتأسيس شركة "سُكنة" في 2019، ولكن تاريخ العمل الفعلي كان في 2020.

ماذا يحدث في حال استعانت أسرة بالشركة لحالة وفاة؟

لدينا تعاقدت في أكثر من 20 مستشفى أو مؤسسة، بحيث نكون على مسافة قريبة في حال تلقينا بلاغ بالوفاة، من خلال الكول سنتر أو الموقع الإلكتروني الخاص بنا، ويطرح فريق العمل 5 أسئلة محددة على أسرة المتوفي لفهم وتسهيل الخطوات الخاصة بالجنازة، ثم يقوم فريق العمل بشرح الخطوات التي ستتخذ من جانب "سُكنة" وترتيب اليوم مع المُبلغ عن الوفاة، مع توضيح أنواع الخدمات المتاحة من خلال الشركة وكذلك التكاليف.

في حال قررت أسرة المتوفي تعيين "سُكنة" للقيام بكافة المهام، يتم تعيين شخص هو الوحيد الذي يتولى إدارة الأمور الخاصة بكافة الترتيبات المتعلقة بالجنازة بالتنسيق مع أسرة المتوفي، وحتى الآن منذ بدأ نشاطنا نظمنا أكثر من 2500 جنازة.

في حال وجود شخص يعيش وحيدًا.. هل يمكن له التنسيق مع الشركة لتتولى جنازته حال وفاته؟

بالفعل هناك شرائح اجتماعية كثيرة تقوم بعمل تخطيط مسبق لحالة الوفاة، سواء لشخص يعيش وحيدًا، أو يعيش بمفرده في مصر وأهله بالخارج، وأحيانا ينسق الشخص لأحد أقاربه من كبار السن.

كيف تحقق الشركة الأرباح؟

لدينا إيمان أن تقديم خدمات مميزة بمهنية واحترافية سنتمكن من تحقيق الأرباح، ولذلك نقوم بإعادة استثمار كافة الإيرادات في تحقيق الانتشار بمدن مختلفة وزيادة فريق العمل وتطوير خدماتنا.

ما الاستثمارات التي اعتمدت عليها في بدء الشركة؟

حينما بدأنا الشركة اعتمدنا بشكل أساسي على ما قمت بادخاره من المال جراء عملي في عدد من الشركات الكبرى مثل جوجل وادوبي وفيسبوك، ولم نكن نخطط لجذب استثمارات ولكن كان تركيزنا الأساسي على تحقيق انتشار جيد لخدمات "سُكنة".

وفي العام الماضي وجدنا أنه من المفيد أن نقوم بجولة استثمارية، وبالفعل تمكنا من جذب استثمارات بمليون دولار من مجموعة مميزة من المستثمرين، وكانت لدينا عروض استثمار أكبر من ذلك ولكن فضلنا الصناديق الاستثمارية وكذلك المستثمرين الأفراد الحاليين لأننا نثق أنهم سيساعدونا في تحسين وتطوير الشركة.

وسيساعدنا هذا التمويل في زيادة عدد العاملين بالشركة، وزيادة انتشارنا في مدن جديدة، مع تطوير التكنولوجيا التي نستخدمها لتحقيق نتائج أفضل لخدماتنا.

هل لديكم خطط للتوسع على المستوى الإقليمي؟

لدينا حماس للتوسع على المستوى الإقليمي، وفريق العمل أو القوام الأساسي لديه القدرة على ذلك، وخاصة أن الخدمة التي نقدمها تناسب مختلف الأسواق بمختلف الثقافات، ولكن حتى الآن لم نتخذ قرار بالتوسع خارجيًا حتى الآن.

ما أغرب المواقف التي مرت عليكم في الجنازات التي نظمتوها؟

هناك عدد من الأمور الغريبة التي صادفناها، ولكن هناك موقف كان الأغرب متعلق بأحد العملاء وكانت فنانة رسم، وبعد تنظيم الجنازة الخاصة بزوجها قامت بدعوة فريق العمل على العشاء، وعرضت علينا تعليمنا الرسم في الأتيليه الخاص بها كنوع من الشكر لفريق العمل.

ومن المواقف الغريبة أيضا، قيام العديد من العملاء بكتابة تقييمهم للتجربة في نفس يوم الجنازة، على سبيل المثال البعض يكون والده أو شخص قريب منه قد توفي وبعد قيامنا بالمهام الخاصة بالجنازة، يقوم بكتابة تقييمه للتجربة على فيسبوك في نفس اليوم، وهذا دليل على مدى تأثيرنا في حياة العملاء.