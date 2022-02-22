أسعار البترول تقترب من 100 دولار للبرميل مع تصاعد أزمة أوكرانيا



كتب- مصطفى عيد:

قفزت أسعار البترول العالمية خلال تعاملات اليوم الثلاثاء إلى أعلى مستوى لها منذ نحو 8 سنوات مقتربة من مستوى 100 دولار للبرميل، مع تصاعد الأزمة بين روسيا وأوكرانيا.

وبحسب بيانات شبكة سي إن بي سي، ارتفع سعر برميل خام البترول برنت خلال تعاملات اليوم بنسبة 3.47% مقارنة بنهاية تعاملات أمس الاثنين، ووصل السعر إلى نحو 98.70 دولار في الساعة 11:15 صباحا بتوقيت القاهرة.

ويأتي ذلك بعد أن أمر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أمس الاثنين، بإرسال القوات إلى منطقتين منفصلتين في شرق أوكرانيا، وقال إنه سيعترف باستقلال دونيتسك ولوهانسك.

ووفقا لشبكة سي إن بي سي، أدى تصاعد التوترات إلى توتر الأسواق، مما أدى إلى ارتفاع أسعار البترول. وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن يوم الجمعة إن الولايات المتحدة تعتقد أن بوتين قرر شن هجوم على أوكرانيا "في الأيام المقبلة".

وعززت روسيا حوالي 150 ألف جندي على طول حدودها مع أوكرانيا، وقالت إدارة بايدن الأسبوع الماضي إن ما يصل إلى 7000 جندي إضافي انضموا.

وأثارت التوترات العسكرية مخاوف من أن روسيا ربما تستعد لغزو أوكرانيا، مما أثار مخاوف من تكرار ضم شبه جزيرة القرم في عام 2014، وفقا للشبكة.

وكانت روسيا أكبر مورد للغاز الطبيعي والنفط إلى الاتحاد الأوروبي العام الماضي، وهذه التوترات تدعم أسعار النفط.

وبحسب الشبكة، تجاوزت أسعار البترول الخام مؤخرًا 90 دولارًا للبرميل، وهو ما يمثل زيادة بأكثر من 20% هذا العام وارتفاعًا بأكثر من 80% منذ بداية عام 2021. ومع ذلك، يمكن أيضًا أن تُعزى هذه المكاسب إلى عوامل أخرى مثل نقص العرض.

وقد يرتفع النفط إلى 110 دولارات للبرميل إذا تفاقمت الأزمة، وفقًا لآندي ليبو، رئيس ليبو أويل أسوشيتس.

وقال ليبو لشبكة سي إن بي سي: "إذا قطعت بالفعل إمدادات النفط الروسية عن أوروبا، والتي تبلغ 3 ملايين برميل يوميًا، فيمكننا أن نرى أسعار النفط ترتفع 10 دولارات أخرى إلى 15 دولارًا للبرميل، مما يضع برنت عند حوالي 110 دولارات للبرميل".

وارتفعت أسعار الغاز الطبيعي خلال تعاملات اليوم الثلاثاء بنسبة 2.57% إلى نحو 4.55 دولار للمليون وحدة حرارية.