تراجع سعر كيلو البلطي وزيادة الجمبري اليوم الثلاثاء في سوق العبور

كتبت- شيرين صلاح:

تراجع سعر كيلو السمك البلطي جنيها واحدا، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، في سوق الجملة بالعبور، مقارنة بأسعار أمس، ليتراوح بين 25 و28 جنيها.

كما صعد سعر كيلو المكرونة السويسي 5 جنيهات، ليتراوح بين 35 و65 جنيها.

وزاد سعر كيلو الكابوريا 10 جنيهات، ليتراوح بين 30 و130 جنيها.

وارتفع سعر كيلو الجمبري 10 جنيهات، ليتراوح بين 90 و170 جنيها.

وسجل سعر كيلو البوري، ليتراوح اليوم بين 42 و52 جنيها.

وتراوح سعر كيلو الفيليه البلطي بين 30 جنيها و110 جنيهات، وسجل سعر السبيط والكاليماري بين 110 جنيهات و170 جنيها.