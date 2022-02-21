الإحصاء: عدد سكان مصر سيصل غدًا إلى 103 ملايين نسمة

كتبت- ياسمين سليم:

قال جهاز التعبئة العامة والإحصاء اليوم الاثنين إنه من المتوقع أن يبلغ عدد سكان مصـــر بالداخــل (103 ملايين نسمة) غدا الثلاثاء.

وكان عدد السكان قد بلغ 102 مليون نسمة يوم 5 يوليو الماضي، وفقاً لما أعلنته الساعة السكانية بالجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المرتبطة بقاعدة بيانات تسجيل المواليد والوفيات بوزارة الصحة والسكان.

ومــع بلــوغ عدد السكان (103 ملايين نسمة) يكــــون قــــد تحققت زيادة سكانيــــة قدرهــــا مليــــون نسمة خـــــلال 232 يومــــاً أي 7 شهـــور و22 يومـاً (الفــــرق بين أعــــداد المواليـــد والوفيــــات) أي 4310 نسمة في اليوم أي (179.6) فرد كل ساعة أي (3) فرد كل دقيقة بما يعني أن الوقت المستغرق لزيـــادة فرد هو 20 ثانية تقريباً.

وقال الجهاز إن الفترة الزمنية التي تحقق فيها هذا مليون نسمة انخفضت لتصبح 232 يوما مقابل 275 يوما في المليون السابق.

وأرجع الجهاز هذا إلى اختلاف توزيع المواليد على شهور السنة وطبيعة هذه الفترة التي تتضمن شهور (أغسطس -أكتوبر) التي تتسم بزيادة أعداد المواليد المسجلة فيها مقارنة بالشهور الأخرى.

وبصفة عامة تؤكد بيانات الزيادة السكانية تزايد الفترة الزمنية التي تتحقق فيها زيادة المليون نسمة خلال الفترات السابقة.

