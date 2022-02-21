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أبرز المعلومات عن العلاقات الاقتصادية بين مصر والأردن

02:30 م الإثنين 21 فبراير 2022
أبرز المعلومات عن العلاقات الاقتصادية بين مصر والأردن

رئيسا وزراء مصر والأردن خلال اجتماع اللجنة العليا

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كتب- مصطفى عيد:

اختتمت اللجنة العليا المصرية الأردنية العليا المشتركة دورتها الثلاثين بالقاهرة، برئاسة رئيسي وزراء البلدين؛ الدكتور مصطفى مدبولي، والدكتور بشر الخصاونة، وذلك بتوقيع عدد من مذكرات التفاهم المشتركة والبرامج التنفيذية، وبروتوكول للتعاون بين الجانبين في عدة مجالات مختلفة، بالإضافة إلى توقيع محضر اجتماعات اللجنة المشتركة.

وسبق اجتماع اللجنة عدة اجتماعات تحضيرية، كما تضمنت زيارة الوفد الأردني عقد عدة جلسات المباحثات الثنائية بين عدد من وزراء ومسؤولي الدولتين.

ويرصد مصراوي في السطور التالية أبرز المعلومات المتاحة عن العلاقات الاقتصادية بين مصر والأردن:

- وصل حجم التبادل التجاري بين البلدين خلال أول 11 شهرا من عام 2021 إلى 812 مليون دولار، بلغت حصة الصادرات المصرية منها 73%، وفقا لبيانات وزارة الصناعة والتجارة الأردنية.

- من أهم الواردات المصرية من الأردن: الأسمدة، والأدوية، وبعض المنتجات الزراعية مثل زيت الزيتون، بينما تتركّز الصادرات المصرية للأردن في: الغاز الطبيعي، ومنتجات الألبان، والمنتجات الغذائية، والأثاث، والحديد، والفولاذ، والخضروات مثل البطاطس، البصل، الجوافة، المانجو.

- في 5 أكتوبر 2018 وقعت مصر والأردن اتفاقًا لتصدير الغاز المصري إلى شركة الكهرباء الوطنية الأردنية، من العريش إلى العقبة، حوالي 250 مليون قدم مكعب من الغاز يوميًا، وهي كمية كبيرة تعادل 2.6 مليار متر مكعب من الغاز سنويًا، أي حوالي 75% من الاستهلاك الأردني السنوي من الغاز الطبيعي، بحسب هيئة الاستعلامات المصرية.

- يرتبط البلدان بعدة اتفاقيات تجارية ثنائية وإقليمية مشتركة، من أهمها اتفاقية منطقة التجارة العربية الحرة الكبرى، واتفاقية التبادل التجاري الثنائي، إلى جانب اتفاقية أغادير.

- بلغت قيمة الاستثمارات الأردنية في مصر حوالي مليارَي دولار في القطاعات المختلفة، كما أنّ لمصر استثمارات مهمة في الأردن تبلغ قيمتها حوالي مليار دولار، بحسب موقع وزارة الخارجية الأردنية.

- بلغت قيمة تدفقات الاستثمارات الأردنية في مصر 41 مليون دولار خلال النصف الأول من العام المالي 2020-2021، مقابل 7 ملايين دولار خلال نفس الفترة من عام 2019-2020 بنسبة ارتفاع قدرها 485.7%، وفقا للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

- يتواجد في الأردن جالية مصرية كبيرة يقدَّر عددها بحوالي 800 ألف نسمة، يشكّلون إحدى أكبر الجاليات المصرية بالعالم، وذلك لاعتمادهم على توافر فرص العمل بالسوق الأردني، بينما يصل عدد الجالية الأردنية المقيمين في مصر إلى حوالي 20 ألف نسمة، وفقا لموقع وزارة الخارجية الأردنية.

- سجلت قيمة تحويلات المصريين العاملين بالأردن 678.5 مليون دولار خلال العام المالي 2019-2020 مقابل 654.2 مليون دولار خلال العام المالي 2018-2019 بنسبة ارتفاع قدرها 3.7%، وفقا لجهاز الإحصاء.

- بلغت قيمة تحويلات الأردنيين العاملين في مصر 11.1 مليون دولار خلال العام المالي 2019-2020 مقابل 17.7 مليون دولار خلال العام المالي 2018-2019 بنسبة انخفاض قدرها 37.5%.

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