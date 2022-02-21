مدير "تكافل وكرامة": نتوقع ارتفاع عدد المستحقين إلى 4 ملايين أسرة العام المقبل (حوار)

- صرف 200 جنيه شهريًا للطلاب الجامعيين من أسر تكافل

- مخصصات الدعم النقدي ارتفعت مليار جنيه العام المالي الجاري بعد إضافة الدعم الجامعي

- خروج مليون أسرة مستفيدة من برامج الدعم بعد عملية التنقية والتحقق

- الانتهاء قريبًا من مشروع قانون الدعم النقدي الموحد الجديد

كتبت- ياسمين سليم:

توقع الدكتور ياسر عبد السلام، مدير عمليات تكافل وكرامة في وزارة التضامن الاجتماعي، أن يبلغ إجمالي عدد المستحقين للدعم النقدي 4 ملايين أسرة خلال العام المالي المقبل.

وقال في حوار مع مصراوي إن مخصصات الدعم النقدي ارتفعت بقيمة مليار جنيه خلال العام المالي الحالي عن المقدر له في الموازنة العامة، نتيجة إضافة دعم الطلاب الجامعيين خلال هذا العام.

وكشف عن خروج نحو مليون أسرة من برامج الدعم بعد خضوعها لعملية تنقية وتحققات كشفت عن عدم استحقاق هذه الأسر.

كم يبلغ عدد المستحقين الحاليين لتكافل وكرامة؟

يبلغ عدد المستحقين حاليًا ما يقارب من 3.8 مليون أسرة مستفيدة بما يعادل 14 مليون مستفيد، منهم نحو 400 ألف أسرة تحصل على معاش الضمان الاجتماعي والباقي نحو 3.4 مليون أسرة تحصل على تكافل وكرامة.

والأسر التي تحصل على معاش الضمان الاجتماعي، هي الفئات التي لا يضمها برنامجا تكافل وكرامة مثل المطلقة أو الأرملة التي ليس لديها أبناء، وهذه الفئات ستضم قريبًا لتكافل وكرامة في مشروع قانون الدعم النقدي الموحد.

ويوضح الإنفوجرافيك التالي توزيع أكبر 5 محافظات حصولًا على مساعدات تكافل وكرامة حتى يناير الماضي.

هل هناك شروط جديدة لبرنامجي تكافل وكرامة تستعد الوزارة لتطبيقها؟

لا يوجد شروط جديدة لمساعدات كرامة، لكن مساعدات تكافل بدأنا التوعية بتطبيق شرط جديد وهو عدم وجود حالة زواج مبكر في الأسرة التي تحصل على تكافل، بجانب مشروطية التعليم عبر انتظام أطفال الأسرة في التعليم بنسبة لا تقل عن 80% من الحضور في الظروف العادية، ومشروطية الصحة بتلقي الأم والطفل لخدمات الرعاية الصحية الأولية المجانية ضمانا وشرطا لتنمية وتطور المجتمع كل.

في يوليو الماضي أعلنت الوزارة أنها ستدعم أبناء أسر تكافل في المرحلة الجامعية، فماذا حدث حتى الآن؟

كان تكافل يقدم دعمًا تعليميًا لطفلين في الأسرة حتى المرحلة الثانوية، ويتوزع الدعم بقيمة 140 جنيهًا للطالب في المرحلة الثانوية و100 جنيه للطالب في المرحلة الإعدادية و80 جنيهًا للطالب في المرحلة الابتدائية بحد أقصى طفلين داخل الأسرة.

والآن نجهز لتقديم دعم نقدي للطالب في المرحلة الجامعية من أسر تكافل بقيمة 200 جنيه في الشهر، من خلال حصر عدد الطلاب الجامعيين في أسرة تكافل والذين بلغوا حوالي 70 ألف طالب، ومن المتوقع أن يصرفوا الدعم قريبًا بأثر رجعي من شهر أكتوبر الماضي.

نفذت الوزارة عملية تنقية لبرامج الدعم النقدي، فكم بلغ عدد المستبعدين بعد عمليات التنقية؟

كل من حصل على تكافل أو كرامة ومر عليه 3 سنوات يخضع للتنقية حاليا، أي مراجعة بياناته مرة ثانية والتأكد من أحقيته في الحصول على الدعم.

ونتيجة لعمليات التحققات والتنقية المستمرة خرج ما يقارب من مليون مستفيد ودخل في المقابل آخرون، وهذا حدث نتيجة تحسن مستوى الأسرة الاقتصادي وتحقق أحد معايير الإقصاء مثل امتلاك الأسرة أرضا زراعية نصف فدان فأكثر أو إيجار أرض زراعية فدان فأكثر أو سيارة أو معدات ثقيلة أو تأمينات اجتماعية أو عمل منتظم للعائل بدخل يزيد عن ضعف قيمة المساعدة المستحقة للأسرة.

وحاليًا نحن الآن في مرحلة إعادة تسجيل أسر تكافل وكرامة لتقييم الأسر مرة ثانية ميدانيًا، وإدخال البيانات على معادلة اختبارية تقيس النواحي الاقتصادية والسكنية والاجتماعية داخل الأسرة والتحقق بشكل كامل من معايير الإقصاء واستحقاق الأسرة.

خلال أزمة كورونا أعلنت الوزارة أنها أدخلت عددًا من المستحقين الجدد لتكافل وكرامة، فكم بلغ عددهم؟

أضفنا ما يقارب من 450 ألف أسرة جديدة لتكافل وكرامة مع بداية أزمة كورونا، وقررت الوزارة تقديم دعم لطلاب المرحلة الجامعية حتى نخفف عن الأسر آثار كورونا، كما تم دعم ما يقارب 2.5 مليون أسرة من المرفوضين بإعفائهم من المصروفات المدرسية ضمن تكافؤ الفرص التعليمية وهو ما رفع قيمة مخصصات الدعم النقدي خلال العام المالي الجاري إلى 20 مليار جنيه بدلًا من 19 مليار جنيه كانت مخصصة نتيجة إضافة دعم التعليم الجامعي.

كم بلغت قيمة إجمالي ما صرف على تكافل وكرامة حتى الآن منذ إطلاق البرنامج في 2015؟

حتى نهاية ديسمبر الماضي صرفنا 69.62 مليار جنيه على برنامجي الدعم النقدي.

نحن على أعتاب سنة مالية جديدة فكم يبلغ عدد المستهدف دخولهم لبرنامجي الدعم النقدي خلال السنة المالية الجديدة؟

في 2018 كنا نستهدف الوصول إلى 1.8 مليون أسرة، وفي 2020 كان المستهدف 3.2 مليون أسرة، وحاليًا وصلنا إلى مستهدفنا وهو 3.8 مليون ألف أسرة ونتوقع أن يبلغ عدد المستحقين نحو 4 ملايين أسرة خلال العام المالي الجديد، بالتعاون مع الجمعيات الأهلية.

تنفذ الوزارة حاليًا خطة لاستبدال بطاقات الصرف تكافل وكرامة الذكية ببطاقات ميزة البنكية، فأين وصلت هذه الخطة؟

بطاقة ميزة أحدث التدخلات لعملاء تكافل وكرامة حاليًا، وبدأنا في يونيو الماضي باستبدال بطاقات الصرف في 8 محافظات ثم 8 محافظات أخرى وحاليًا نحن في آخر 11 محافظة والتي تضم محافظات (الجيزة- القاهرة- الإسكندرية- الغربية- البحيرة- المنيا- أسيوط- سوهاج- قنا- الأقصر- أسوان).

ويعني استبدال بطاقة ميزة أننا بدأنا نفتح لكل عملاء البرنامجين حسابًا بنكيًا في بنك ناصر الاجتماعي، للصرف من جميع ماكينات الصراف الآلي لجميع البنوك المصرية ومكاتب البريد وفروع بنك ناصر الاجتماعي وإجراء جميع معاملات الشراء التجارية والمدفوعات الحكومية.

ما هي آخر أخبار مشروع قانون الدعم النقدي الجديد؟

الوزارة على وشك الانتهاء من مشروع قانون الدعم النقدي الجديد والذي يدمج قانون الضمان وبرنامجي تكافل وكرامة وقانون الطفل تحت مظلة حماية اجتماعية وتشريعية واحدة.

وستستمر المشروطية التعليمية والصحية موجودة بالنسبة لفئات تكافل وهي انتظام الأطفال في التعليم وتلقي خدمات الرعاية الصحية الأولية وعدم الزواج المبكر، أما كرامة فهي نفس الفئات وهي المرض أو الإعاقة أو الشيخوخة أو الأيتام، ومتوقع أن يشمل برنامج كرامة الأرملة بدون والمطلقة بدون والفئات الفردية الضمانية.

ما هو الجديد الذي تخطط له الوزارة بالنسبة لبرنامجي تكافل وكرامة؟

نخطط للتوسع في مساعدة أسر تكافل وكرامة للحصول على فرص عمل، لنخرجهم من المساعدات والدعم إلى الاستقلالية والإنتاج وهذه هي سياسة الوزارة للدمج بين التنمية الاجتماعية والتنمية الاقتصادية، وذلك من خلال برنامج فرصة بالتعاون مع الجمعيات الأهلية من خلال محاوره الثلاثة وهي (توفير فرصة عمل من خلال برامج التوظيف- التدريب على فرصة عمل أو مهنة- نقل وامتلاك الأصول الإنتاجية).