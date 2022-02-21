"التضامن" تنتهي قريبًا من قانون يدمج "الضمان الاجتماعي" و"تكافل وكرامة"

01:28 م الإثنين 21 فبراير 2022
"التضامن" تنتهي قريبًا من قانون يدمج "الضمان الاجتماعي" و"تكافل وكرامة"

وزارة التضامن

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كتبت-ياسمين سليم:

اقتربت وزارة التضامن الاجتماعي من الانتهاء من مشروع قانون الدعم النقدي الجديد والذي يدمج قانون الضمان وبرنامجي تكافل وكرامة وقانون الطفل تحت مظلة حماية اجتماعية وتشريعية واحدة، بحسب ما قاله الدكتور ياسر عبد السلام، مدير عمليات تكافل وكرامة في وزارة التضامن الاجتماعي.

وأضاف، في حوار مع مصراوي ينشر لاحقًا، أن المشروطية القائمة حاليًا للحصول على مساعدات تكافل وكرامة ستستمر.

وأوضح أن هذه المشروطية هي استمرار أطفال أسر تكافل في التعليم وتلقي خدمات الرعاية الصحية الأولية وعدم الزواج المبكر، أما كرامة فهي نفس الفئات وهي المرض أو الإعاقة أو الشيخوخة أو الأيتام، ومتوقع أن يشمل برنامج كرامة الأرملة بدون أولاد والمطلقة بدون أولاد والفئات الفردية التي كانت تحصل على معاش الضمان.

ويُعمل حاليًا قانون الضمان الاجتماعي، لكن منذ فترة بدأت وزارة التضامن عملية تنقية لمعاش الضمان، وتوقفت عن قبول مستحقين جدد، وبدلًا من ذلك بدأت برنامجًا جديدًا للدعم النقدي المشروط وهو "تكافل وكرامة".

وفي عام 2015 أصدر رئيس الوزراء قرارًا لتطبيق برنامجي "تكافل وكرامة" يوضح الفئات المستهدفة وشروط الاستحقاق وقيمة الدعم المقدم للأسر.

الدعم النقدي تكافل وكرامة الضمان الاجتماعي وزارة التضامن

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