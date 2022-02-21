قريبًا.. صرف 200 جنيه دعمًا شهريًا لطلاب الجامعة من أسر "تكافل" بأثر رجعي

كتبت- ياسمين سليم:

قال الدكتور ياسر عبد السلام، مدير عمليات تكافل وكرامة في وزارة التضامن الاجتماعي، إنه من المتوقع أن تصرف الوزارة قريبًا دعمًا نقديًا للطلاب الجامعيين في الأسر التي تحصل على مساعدات تكافل بواقع 200 جنيه شهريًا.

وأضاف، في حوار مع مصراوي ينشر لاحقًا، أن عدد الطلاب الجامعيين في أسر تكافل الذين حصرتهم الوزارة بلغ حوالي 70 ألف طالب.

وبحسب عبد السلام فإنه من المتوقع صرف الدعم للطلاب بأثر رجعي من شهر أكتوبر الماضي.

وأوضح أن مخصصات الدعم النقدي خلال العام المالي الجاري ارتفعت إلى 20 مليار جنيه بدلًا من 19 مليار جنيه كانت مخصصة في موازنة العام الجاري نتيجة إضافة دعم التعليم الجامعي.

وتقدم وزارة التضامن الاجتماعي مساعدات شهرية للأسر التي لديها أطفال في سن التعليم، مقابل استمرار الأطفال في الدراسة وتلقي الخدمات التعليمية، تحت مسمى مساعدات تكافل.

ويقدم تكافل دعمًا تعليميًا لطفلين في الأسرة بحد أقصى حتى المرحلة الثانوية، ويتوزع الدعم بقيمة 140 جنيهًا للطالب في المرحلة الثانوية و100 جنيه للطالب في المرحلة الإعدادية و80 جنيهًا للطالب في المرحلة الابتدائية.

وتمنح الوزارة الدعم للطفلين وفقًا للفئة العمرية الأكبر في الأسرة، بمعنى إذا كانت الأسرة بها طالب في المرحلة التعليمية الثانوية والإعدادية والابتدائية، تمنح الدعم لطلفين في المرحلة الثانوية والإعدادية، حتى يتسنى لها منح أكبر مبلغ مالي للأسرة.