هيرميس تختار جولدمان ساكس مستشارًا ماليًا بشأن عرض أبو ظبي الأول



كتب- مصطفى عيد:

قرر مجلس إدارة شركة المجموعة المالية هيرميس القابضة تعيين جولدمان ساكس إنترناشونال كمستشار مالي للشركة في صفقة الاستحواذ المحتملة من بنك أبوظبي الأول الإماراتي على الشركة، ووايت آند كيس "White & case" كمستشار قانوني لتقديم المشورة لمجلس الإدارة بشأن عرض الشراء غير الملزم.

وبحسب بيان من الشركة للبورصة اليوم الاثنين، وافق مجلس إدارة هيرميس أيضا، خلال اجتماعه أمس، على السماح لبنك أبو ظبي الأول بإجراء عملية الفحص النافي للجهالة على الشركة في نطاق يتم الاتفاق عليه بين الطرفين بحسن نية، شريطة الحصول على كافة الموافقات اللازمة من الجهات الرقابية المعنية.

كما قرر مجلس الإدارة تعيين مستشار مالي مستقل لإعداد دراسة القيمة العادلة للسهم في حالة تقدم أبوظبي الأول بعرض شراء إجباري، وذلك بهدف إيضاح تلك القيمة للمساهمين وحماية مصالحهم.

كان بنك أبوظبي الأول، أكبر بنك في الإمارات، أعلن يوم الأربعاء 9 فبراير، عن نيته تقديم عرض شراء إجباري غير ملزم للاستحواذ على حصة أغلبية بنسبة لا تقل عن 51% من رأسمال شركة هيرميس المصرية، وهي واحدة من أكبر بنوك الاستثمار في المنطقة، بسعر 19 جنيهاً للسهم، في صفقة تقدر بنحو 1.2 مليار دولار.

وأعلن مجلس إدارة هيرميس في وقت سابق أنه يدرس العرض، ثم قرر مجلس الإدارة البدء في تعيين مستشار مالي دولي ومستشار قانوني مصري، لتقديم الاستشارات المالية والقانونية بشأن الصفقة المحتملة.

ونقلت وكالة بلومبرج عن مصادر مطلعة، أمس الأول السبت، قولها إن المجموعة المالية هيرميس، تستعد لاختيار بنك جولدمان ساكس لتقديم المشورة بشأن عرض الاستحواذ المقدم لها من بنك أبوظبي الأول، وهو ما حدث بالفعل، بحسب القرارات التي أعلنتها الشركة اليوم.

وأصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية، أمس، قرارا باشتراط الحصول على موافقة مسبقة من الهيئة أو مجلس إدارتها بحسب الأحوال للقيام بعمليات الفحص النافي للجهالة لأي من الشركات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية، وذلك قبل المضي قدما نحو الاطلاع على البيانات والمعلومات الداخلية بتلك الشركات لاتخاذ قرار استثماري نهائي بشأنها.