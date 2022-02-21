ارتفاع البلطي والمكرونة.. أسعار السمك اليوم الاثنين في سوق العبور

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع سعر كيلو السمك البلطي 2.5 جنيه خلال تعاملات اليوم الاثنين في سوق الجملة بالعبور مقارنة بمستواه أمس ليتراوح بين 26 و28 جنيها.

كما صعد سعر كيلو المكرونة السويسي 10 جنيهات خلال تعاملات اليوم بسوق العبور، ليتراوح بين 30 و65 جنيها.

وبقي سعر كيلو الكابوريا ثابتا ليتراوح بين 30 و120 جنيها.

وسجل سعر كيلو الجمبري بين 90 و160 جنيها.

واستقر سعر كيلو البوري ليتراوح اليوم بين 42 و52 جنيها.

وتراوح سعر كيلو الفيليه البلطي بين 30 جنيها و110 جنيهات، وسجل سعر السبيط والكاليماري بين 110 جنيهات و170 جنيها.