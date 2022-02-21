تراجع البطاطس والبصل.. أسعار الخضروات والفاكهة اليوم في سوق العبور

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفعت أسعار 5 أصناف من الخضروات والفاكهة بين 25 قرشا و5 جنيهات للكيلوجرام، خلال تعاملات اليوم الاثنين، في سوق الجملة بالعبور، مقارنة بمستوياتها أمس.

بينما تراجعت أسعار كيلو البطاطس، والبصل، والكوسة، والفلفل الحامي البلدي بين 25 قرشا وجنيهين، اليوم، وفقا لبيانات موقع سوق العبور.

ويقدم مصراوي أسعار عدد من أصناف الخضروات والفاكهة يوميا بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

أسعار الخضروات:

الطماطم بين 3.75 و6.25 جنيه.

البطاطس بين 3.5 و4.75 جنيه، بتراجع 50 قرشا.

البصل بين 1.5 و2.75 جنيه، بتراجع 25 قرشا.

الكوسة بين 4 جنيهات و5.5 جنيه، بتراجع 1.5 جنيه.

الفاصوليا بين 14 و20 جنيها، بزيادة 5 جنيهات.

الباذنجان البلدي بين 5.5 و7.5 جنيه.

الفلفل الرومي البلدي بين 7 و9 جنيهات.

الفلفل الحامي البلدي بين 7 و9 جنيهات، بتراجع جنيهين.

الملوخية بين 8 جنيهات و11 جنيها، بزيادة جنيه.

الخيار الصوب بين 6 و8 جنيهات، بزيادة جنيه.

البسلة بين 3.5 جنيه و5 جنيهات، بزيادة 25 قرشا.

أسعار الفاكهة:

البرتقال أبو سرة بين 2.5 جنيه و5 جنيهات، بزيادة 25 قرشا.

البرتقال البلدي بين 2 و3.5 جنيه.

اليوسفي بين 2.5 و4.5 جنيه.

الليمون البلدي بين 6 جنيهات و11 جنيها.

الجوافة بين 4 و7 جنيهات.

الموز البلدي بين 5 و8 جنيهات.