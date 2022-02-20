التنظيم والإدارة: نعمل على الإجراءات التحضيرية لمسابقة تعيين معلمين جدد

أعلن الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، أن الجهاز حدد العجز في المعلمين بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بناءً على البيانات التي وصلته من الوزارة، ويعد الجهاز حاليا الإجراءات التحضيرية لمسابقة تعيين معلمين جدد بالوزارة.

وبحسب بيان من الجهاز اليوم الأحد، قال رئيس الجهاز، خلال مشاركته في اجتماع لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب اليوم، إن التقديم في مسابقة المعلمين سيكون "أون لاين" عبر بوابة الوظائف الحكومية، دون الحاجة إلى الحضور لمقر الجهاز والتقديم يدويا، ومن المقرر أن تطرح المسابقة وفقا للمادة والمحافظة، لضمان أفضل استهداف لأماكن العجز.

وفيما يتعلق بالتوسع في استخدام منظومة مركز تقييم القدرات والمسابقات، ذكر الشيخ أن الجهاز يقوم حاليا بإنشاء مركز نظير لتقييم ذوي الاعاقة، حتى يتسنى لهم التنافس فيما بينهم، وبالآليات التي تناسب إعاقتهم.

وفي سياق آخر، شدد الدكتور صالح الشيخ على أن الجهاز لا شأن له بكل مسابقات التوظيف التي تجريها الشركات التي تعد وحدة اقتصادية، نظرا لعدم دخولها تحت نطاق قانون الخدمة المدنية الصادر برقم 81 لسنة 2016، إلا في حال طلبها ذلك.

وأشاد بحرص الفريق كامل الوزير وزير النقل على تقييم المتقدمين لشغل وظائف بهيئة سكك حديد مصر، رغم أنها هيئة اقتصادية ولا تخضع للقانون سالف الذكر، وهو ما يضمن اختيار أفضل العناصر المتقدمة.