قفزت بأكثر من 100 دولار.. كيف تطورت أسعار الذهب العالمية في فبراير؟ (جراف)



كتب- مصطفى عيد:

أظهرت بيانات شبكة بلومبرج ارتفاع أسعار الذهب العالمية بنسبة 5.6% خلال أول 20 يوما من شهر فبراير الجاري، تزامنا مع تطورات الأزمة الأوكرانية.

وبحسبس بيانات بلومبرج، ارتفع سعر الذهب العالمي إلى نحو 1898.43 دولار للأوقية في نهاية تعاملات يوم الجمعة الماضي، آخر جلسات الأسبوع قبل العطلة الأسبوعية أمس واليوم، مقابل نحو 1797.17 دولار بنهاية يناير بزيادة نحو 101.26 دولار.

وكانت أسعار الذهب العالمية صعدت فوق مستوى 1900 دولار للأوقية خلال تعاملات الأسبوع الماضي وهو أعلى مستوى في نحو 8 أشهر وذلك قبل أن تنخفض قليلا مجددا، وهو ما جاء تزامنا مع الأزمة الروسية الأوكرانية والتوترات السياسية بين روسيا ودول أوروبا الغربية والولايات المتحدة الأمريكية.

وبحسب وكالة بلومبرج، زادت المواجهة بين الغرب وروسيا من جاذبية أصول الملاذ الآمن مثل الذهب. وحقق المعدن الثمين لتحقيق مكسب أسبوعي ثالث على التوالي، وهي أطول فترة مكاسب له هذا العام، حتى في الوقت الذي يستعد فيه مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لرفع أسعار الفائدة، مما قد يضعف الطلب على الذهب الذي لا يحمل فائدة.

وقال استراتيجيو السلع في "TD Securities" بقيادة بارت ميليك في مذكرة إن "ارتفاع علاوة المخاطرة في روسيا" ساهم في زيادة أسعار الذهب منذ بداية فبراير.

وانعكست هذه الزيادة على أسعار الذهب المحلية، حيث زاد سعر الجرام في المتوسط 42 جنيها خلال أول 20 يوما في الشهر مقارنة بنهاية يناير الماضي، ليصل سعر الجرام عيا 21 خلال تعاملات اليوم إلى نحو 830 جنيها، وسعر الجرام عيار 18 إلى نحو 711 جنيها، وسعر الجرام عيار 24 إلى نحو 949 جنيها.

ووصل سعر الجنيه الذهب خلال تعاملات اليوم الأحد إلى نحو 6640 جنيها بزيادة نحو 336 جنيها منذ بداية الشهر.

ويرصد مصراوي في الجراف التفاعلي التالي تطور أسعار الذهب العالمية خلال أول 20 يوما من شهر فبراير بحسب بيانات شبكة بلومبرج.