بالأسعار.. ياميش رمضان يرتفع 15% مقارنة بالموسم الماضي

كتبت-دينا خالد:

قال مجدي توفيق، نائب رئيس شعبة العطارة بغرفة القاهرة التجارية، إن جميع المحلات بدأت في عرض ياميش رمضان بالأسواق.

وأشار توفيق، إلى أن الأسعار هذا العام مرتفعة بنسبة تتراوح بين 10 و15%، مقارنة بأسعار العام الماضي، بسبب ارتفاع تكلفة الشحن.

وكانت أسعار الشحن شهدت ارتفاعات منذ بداية أزمة فيروس كورونا وتوقف حركة التجارة، إلا أنها منذ نهاية نوفمبر 2020 تسجل صعودا كبيرا وصل لمستويات قياسية، مسببا أزمة عالمية في مجال الشحن.

وبحسب توفيق، يتراوح سعر كيلو البندق بين 110 جنيهات و120 جنيهًا، مقابل 100 جنيه العام الماضي، وكيلو البندق المحمص والمقشر بين 200 جنيه و220 جنيهًا.

وتراوح سعر كيلو عين الجمل بالقشر بنحو 115 جنيهًا، وكيلو اللوز بالقشر بنحو 110 جنيهات ونحو 180 جنيهًا للوز المقشر.

ويتراوح سعر القمر الدين بين 20 و55 جنيهًا للفة الواحدة وزنها نحو 500 جرام، باختلاف الأنواع، ويوجد في الأسواق نوعين السوري والمصري.

وسجل سعر كيلو المشمشية نحو 140 جنيهًا مقابل 120 جنيهًا العام الماضي، وكيلو القراصيا نحو 160 جنيهًا مقابل 140 جنيهًا، وكيلو التين نحو 110 جنيهات مقابل 90 جنيهًا العام الماضي، بحسب توفيق.

وبلغ سعر الزبيب المصري نحو50 جنيهًا والسوري نحو 80 جنيهًا، والجوز الهند نحو 60 جنيهًا.

وأوضح توفيق أن أسعار البلح تتراوح بين 30 و70 جنيهًا باختلاف الأنواع والأحجام.

وعن مشروبات رمضان، سجل كيلو الكركدية نحو 60 جنيهًا، والخروب العيدان نحو 50 جنيهًا، بحسب توفيق.

وأشار توفيق، إلى أن مصر استوردت ياميش رمضان هذا العام بنحو 50 مليون دولار، وأن هذه الكمية تكفي احتياجاتنا من المكسرات طوال العام.

وتستورد مصر ياميش رمضان من سوريا وإيران وتركيا والصين وأمريكا الشمالية، بحسب توفيق.