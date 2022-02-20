الملا يرأس اجتماعا لاستعراض موقف مشروعات التكرير والبتروكيمايات الجديدة

كتب- مصطفى عيد:

ترأس المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، اجتماع اللجنة العليا للمشروعات البترولية لاستعراض موقف تقدم الأعمال الهندسية والإنشائية لعدد من مشروعات التكرير والبتروكيماويات الجديدة الجاري تنفيذها، بحسب بيان من وزارة البترول اليوم الأحد.

وقالت وزارة البترول إن هذه المشروعات شملت مشروع إنتاج الألواح الخشبية من قش الأرز بشركة تكنولوجيا الأخشاب بإدكو بمحافظة البحيرة، والذي يعد الأول من نوعه في مصر وأفريقيا والشرق الأوسط والثاني على مستوى العالم.

وأضافت أن هذه المشروعات تضمنت أيضا مشروع إنشاء مجمع إنتاج السولار بشركة أسيوط لتكرير البترول "أنوبك"، ومشروع توسعات مصفاة شركة ميدور بالإسكندرية، بالإضافة إلى مشروع مجمع التفحيم وإنشاء وحدة إنتاج الفحم بشركة السويس لتصنيع البترول.

وخلال الاجتماع، وجه الملا التهنئة للعاملين بقطاع البترول على نجاح مؤتمر ومعرض مصر الدولي للبترول "إيجبس 2022"، الذي افتتحه الرئيس عبد الفتاح السيسي الأسبوع الماضي، ولاقى صدى كبيرا في المنطقة والعالم، وأصبح محل اهتمام وملتقى لكثير من شركات البترول العالمية، وفقا للوزير.

وأكد الملا على أهمية تلك المشروعات الجاري تنفيذها لما تحققه من قيمة مضافة ودعم للاقتصاد الوطني، فضلا عن دورها المهم في تأمين جانب كبير من احتياجات السوق المحلي من المنتجات البترولية والكيماوية وتقليل كميات الاستيراد.

ووجه بضرورة الالتزام بالبرامج الزمنية المحددة لتنفيذ مراحل المشروعات الجديدة وفقاً لأعلى معايير الجودة من خلال استخدام أحدث التكنولوجيات المتطورة والعمل على تذليل أي تحديات قد تؤثر على مراحل التنفيذ.

وأشار إلى أن ذلك يحدث من خلال التنسيق الكامل والتكامل بين شركات القطاع والجهات المعنية بالدولة للإسراع بوضع تلك المشروعات على الإنتاج، مع مراعاة الالتزام بتطبيق إجراءات السلامة والصحة المهنية واشتراطات الحفاظ على البيئة.

حضر الاجتماع سعد هلال رئيس الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات، والمهندس محمود ناجي معاون الوزير للنقل والتوزيع، والمهندس أحمد بركة رئيس شركة تكنولوجيا الأخشاب، والمهندس محمد بدر رئيس شركة أنوبك، وجمال القرعيش رئيس شركة ميدور، وهشام فتحي رئيس شركة السويس لتصنيع البترول، والمهندس وليد لطفي رئيس شركة بتروجت.

كما حضر الاجتماع المهندس محمد عبد العزيز رئيس شركة إنبي، ونائب رئيس هيئة البترول للتكرير والتصنيع أشرف الشامي، ونائب رئيس الهيئة للتخطيط والمشروعات المهندس أيمن عمارة، ونائب رئيس شركة إيكم للتخطيط والمشروعات المهندس عمرو الحلبي، والمهندس أحمد الخليفة رئيس الإدارة المركزية للمشروعات بالوزارة، والمهندس أحمد سمير مدير عام متابعة المشروعات بالوزارة.