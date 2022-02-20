المالية: بدء الاستعداد لتطبيق منظومة التسجيل المسبق تجريبيًا بالموانئ الجوية

كتب- مصطفى عيد:

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن وزارة المالية ومصلحة الجمارك بدأتا الاستعداد للتطبيق التجريبي لمنظومة التسجيل المسبق للشحنات "ACI" بالموانئ الجوية بالتعاون مع مجتمع الأعمال، وسيتم خلال الفترة المقبلة إعلان موعد بدء التشغيل التجريبي، وموعد المرحلة الإلزامية.

وبحسب بيان من وزارة المالية اليوم الأحد، أضاف الوزير أن ذلك يأتي على نحو يعكس التزام وزارة المالية بمنهجها في الانتقال التدريجي إلى النظم الإلكترونية المطورة وفق أحدث الخبرات العالمية؛ ضمانًا لتحقيق المستهدفات المنشودة.

وذكر أن هذه الإجراءات تساعد في تقليص زمن الإفراج الجمركي، وخفض تكلفة عملية الاستيراد والتصدير، وتشجيع الصادرات المصرية، وتبسيط الإجراءات، والتيسير على مجتمع الأعمال، خاصة فيما يتعلق بواردات مستلزمات الإنتاج والخدمات والسلع الاستراتيجية.

وأكد الوزير أن نجاح التجربة المصرية في تطبيق نظام التسجيل المسبق للشحنات "ACI" بالموانئ البحرية، يدفع المالية لاستكمال مسيرتها في إطار الجدول الزمني المقرر للانتهاء من تنفيذ كل مشروعات تطوير وميكنة المنظومة الجمركية في يونيو المقبل.

وأوضح أن ذلك يهدف إلى الارتقاء بمصر إلى مصاف الدول المتقدمة، وبما يُسهم في تحويلها إلى منطقة لوجستية عالمية متطورة ترتكز على التوظيف الأمثل للتكنولوجيا الحديثة في تعظيم الاستفادة من الموقع الجغرافي المتفرد، وتسهيل حركة التجارة وتحفيز الاستثمار.

وقالت الدكتورة منى ناصر، مساعد الوزير للمتابعة وتطوير الجمارك، إن تطبيق منظومة التسجيل المسبق للشحنات "ACI" على الموانئ الجوية لن يشمل الطرود البريدية، الواردة عبر نظام "CN".

وأضافت أن شركات البريد التي تعمل بنظام المستودعات بالتنسيق مع شركات الطيران أو وكيل الشحن الجوي تلتزم بإرسال "منافيست" مستقل بإرساليات الطرود البريدية، الواردة عبر نظام "CN"، و"منافيست" آخر بالطرود الواردة كبضائع عامة، وربطها بمنصة "نافذة".

وأكدت منى ناصر التزام وزارة المالية بتقديم كل أوجه الدعم لمجتمع الأعمال؛ بما يُساعد في تذليل أي عقبات قد تُواجه المستوردين ووكلاءهم من المستخلصين الجمركيين عند تطبيق منظومة "ACI".

وأشارت إلى أنه تم تزويد مركز الاتصالات بمصلحة الجمارك بموظفين مدربين ومؤهلين للتعامل الفوي مع أي استفسارات باللغتين العربية والأجنبية على مدار 24 ساعة.

ودعت الدكتورة منى ناصر، المتعاملين مع المنظومة الجمركية من المستوردين والمستخلصين الجمركيين الذين يستوردون بضائع من الخارج عبر الموانئ الجوية إلى الإسراع بالانضمام إلى منظومة التسجيل المسبق للشحنات، من خلال البوابة الإلكترونية لمنصة "نافذة".

وأوضحت أن ذلك يأتي من أجل الاستفادة مما تتيحه المنظومة من مزايا كتسهيل الإجراءات وخفض تكلفة السلع والخدمات؛ نتيجة تقليل متوسط زمن الإفراج الجمركي، والقضاء على الظواهر التي تضر بالتجارة العالمية، مثل: "الراكد والمهمل"، و"المستورد الكاحول".

وقال الشحات غتوري، رئيس مصلحة الجمارك، إن هناك إقبالًا متزايدًا من المستوردين ووكلائهم من المستخلصين الجمركيين على الانضمام لمنظومة التسجيل المسبق للشحنات "ACI" في الموانئ البحرية، حيث تجاوز عدد المسجلين 29 ألفًا، وتم استصدار أكثر من 300 ألف رقم "ACID".

وذكر أن أكثر من 75 ألفًا من المصدرين الأجانب سجلوا حسابات إلكترونية على منصة "كارجو إكس" منذ الإطلاق التجريبي للمنظومة في أبريل الماضى وحتى الآن.



وأضاف غتوري أنه سيتم تطبيق نظام التسجيل المسبق للشحنات "ACI" بالموانئ الجوية تدريجيًا في البداية لمنح المتعاملين مع المنظومة الجمركية فرصة التسجيل على المنظومة والتدرب عليها، ثم تطبيق المرحلة الإلزامية ولا يكون مسموحًا بعدها بدخول أي بضائع للبلاد عبر الموانئ الجوية إلا من خلال منظومة "ACI".

وأكد أنه يتم التعامل الفوري والإيجابي مع أي تحديات قد تواجه بعض المتعاملين مع الجمارك.