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ارتفاع المكرونة السويسي.. أسعار السمك اليوم الأحد في سوق العبور

10:11 ص الأحد 20 فبراير 2022
ارتفاع المكرونة السويسي.. أسعار السمك اليوم الأحد في سوق العبور

سوق السمك بدمياط

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كتبت-شيرين صلاح:

ارتفع سعر كيلو المكرونة السويسي 5 جنيهات خلال تعاملات اليوم الأحد، في سوق الجملة بالعبور، مقارنة بأسعار أمس، ليتراوح بين 30 و55 جنيها.

وبقي سعر كيلو الكابوريا ثابتا ليتراوح بين 30 و120 جنيها.

واستقر سعر كيلو السمك البلطي ليتراوح بين 23.5 و27.5 جنيه.

وسجل سعر كيلو الجمبري ليتراوح بين 90 و160 جنيها.

وبقي سعر كيلو البوري ثابتا، ليتراوح اليوم بين 42 و52 جنيها.

وتراوح سعر كيلو الفيليه البلطي بين 30 جنيها و110 جنيهات، وسجل سعر السبيط والكاليماري بين 110 جنيهات و170 جنيها.

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