"أوبك+" توافق على زيادة إنتاج البترول 400 ألف برميل في مارس.. والأسعار تقفز

04:40 م الأربعاء 02 فبراير 2022
"أوبك+" توافق على زيادة إنتاج البترول 400 ألف برميل في مارس.. والأسعار تقفز

حقل بترول

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كتبت- ياسمين سليم:

وافقت منظمة الدول المصدرة للنفط وحلفاؤها (أوبك+) اليوم الأربعاء على زيادة إنتاجها خلال شهر مارس بواقع 400 ألف برميل شهريًا.

ومع الإعلان عن القرار ارتفع سعر برميل النفط إلى 89.67 دولار، ليقترب من أعلى مستوى له في 7 سنوات، وفقًا لبيانات CNBC.

وكان وزراء منظمة الدول المصدرة للنفط وحلفاؤها (أوبك+) اجتمعوا اليوم لتحديد مصير إنتاج المنظمة في شهر مارس المقبل، وسط ارتفاعات متتالية للنفط خلال الأيام الماضية.

ويأتي الاجتماع في ظل مطالب من كبار مصدري النفط بزيادة حجم إنتاج "أوبك+"، التي تنتج 40% من معروض النفط العالمي.

كما تأتي في ظل توترات سياسية بين روسيا، واحدة من أكبر منتجي النفط في العالم، وحلف الناتو بسبب الأزمة الأوكرانية.

وتنفذ "أوبك+" خطة لرفع إنتاجها تدريجيًا بقيمة تبلغ 400 ألف برميل يوميًا، بعد تخفيضات كبيرة نفذتها بسبب تراجع الطلب منذ بداية جائحة كورونا.

وفي يوليو الماضي قررت مجموعة "أوبك+" زيادة الإنتاج بـ 400 ألف برميل يوميًا كل شهر بداية من أغسطس وحتى نهاية 2021، كما أقرت الزيادة نفسها لشهري يناير وفبراير.

وتأثرت أسعار البترول مؤخرًا واقترب سعر برميل النفط من مستوى 100 دولار للبرميل، ومع زيادة التوترات السياسية بين روسيا وأوكرانيا وارتفع إلى أعلى سعر له منذ 2014.

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