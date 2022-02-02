سعر الذهب في مصر اليوم الأربعاء خلال التعاملات

كتبت- شيرين صلاح:



استقر سعر الذهب اليوم الأربعاء في مصر خلال التعاملات، عند نفس مستواه في منتصف التعاملات، على الرغم من ارتفاع المعدن عالميًا، وفقا لقول نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقا بغرفة القاهرة التجارية لمصراوي.



وتشهد حركة الذهب بالسوق المحلي تذبذبا بين صعود وهبوط منذ منتصف ديسمبر الماضي، وفقا لقول نجيب.



وأضاف نجيب أن حركة البيع والشراء ضعيفة بالسوق المحلي خلال الفترة الحالية، على الرغم من مرور العديد من المناسبات خلال الفترة الماضية.



وارتفع الطلب على المشغولات الذهبية والمجوهرات في مصر خلال العام الماضي بنسبة 42%، مقارنة بعام 2020، مدفوعًا بتراجع سعر الذهب عالميًا والتعافي الاقتصادي، بحسب بيانات المجلس العالمي للذهب.



وبلغ حجم الطلب على المشغولات الذهبية في مصر خلال العام الماضي 27.9 طن، مقارنة بـ 19.7 طن في 2020، بارتفاع نسبته 42%.



خلال الربع الرابع في عام 2021 قفز الطلب على المشغولات الذهبية في مصر بنسبة 15% ليسجل 6.8 طن مقارنة بـ 5.9 طن في نفس الربع في 2020، مدفوعًا بتراجع كبير في سعر الذهب عالميًا خلال هذه الفترة.



أسعار الذهب اليوم



استقرت أسعار الذهب عيار 14 عند 528 جنيها للجرام.



ووصل سعر الذهب عيار 18 عند 679 جنيها للجرام.



وسجل سعر الذهب عيار 21 عند 792 جنيها للجرام.



وبلغ سعر الذهب عيار 24 عند 905 جنيهات للجرام.



سعر الجنيه الذهب



استقر سعر الجنيه الذهب عند 6336 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه، ويرتبط سعره بأسعار الجرام عيار 21.



سعر الذهب اليوم عالميًا



وصعد سعر الذهب عالميًا خلال تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، إلى 1804 دولار للأوقية، بزيادة قدرها 0.16%، في الساعة 4 عصرًا بتوقيت القاهرة، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.



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