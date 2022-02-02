المركزي: زيادة طفيفة بصافي الاستثمار الأجنبي بالربع الأول من العام المالي

كتب- مصطفى عيد:

أظهرت بيانات البنك المركزي أن صافي الاستثمار الأجنبي في مصر خلال الربع الأول من العام المالي الحالي سجل زيادة بنسبة 3.7% مقارنة بنفس الفترة من العام المالي السابق 2020-2021.

وقال البنك المركزي، في بيان عن أداء ميزان المدفوعات، اليوم الخميس، إن صافي الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر وصل في الربع الأول من العام المالي 2021-2022 إلى مليار و664.9 مليون دولار مقابل مليار و605.1 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي بزيادة 59.8 مليون دولار.

وقال البنك المركزي إن الاستثمارات الأجنبية المباشرة في القطاعات غير البترولية شهدت ارتفاعا بمقدار 473.7 مليون دولار خلال الربع الأول من العام المالي لتسجل صافي تدفق للداخل بلغ نحو 2.2 مليار دولار.

وأرجع المركزي ذلك إلى ارتفاع صافي الأرباح المرحلة وفائض الأرصدة الدائنة بمعدل 24.7% لتصل إلى نحو 1.5 مليار دولار، وارتفاع صافي التحويلات الواردة لشراء عقارات في مصر بمعرفة غير مقيمين بمقدار 103.2 مليون دولار لتسجل 231.1 مليون دولار.

وأوضح أن ارتفاع الاستثمارات في القطاعات غير البترولية يعود أيضا إلى ارتفاع حصيلة بيع شركات وأصول إنتاجية لغير مقيمين بمقدار 32.2 مليون دولار لتسجل 56.7 مليون دولار.

كما يعود ذلك إلى ارتفاع صافي التدفقات الواردة بغرض تأسيس شركات جديدة أو زيادة رؤوس الأموال بمقدار 38.3 مليون دولار لتسجل 351.6 مليون دولار (منها 87.1 مليون دولار مبالغ واردة لتأسيس شركات جديدة)، وفقا للمركزي.

وقال البنك المركزي إن صافي التدفق للخارج للاستثمارات في قطاع البترول ارتفع إلى 489.2 مليون دولار في الربع الأول من العام المالي الجاري مقابل 75.3 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وأرجع البنك المركزي ذلك إلى انخفاض إجمالي التدفق للداخل ليقتصر على نحو 1.2 مليار دولار مقابل نحو 1.56 مليار دولار في الربع الأول من العام الماضي، والذي يمثل استثمارات جديدة لشركات بترول أجنبية.