قفزة كبيرة في إيرادات مصر من السياحة خلال الربع الأول من العام المالي

03:48 م الأربعاء 02 فبراير 2022
قفزة كبيرة في إيرادات مصر من السياحة خلال الربع الأول من العام المالي

أحد الأماكن السياحية بمصر

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على يوتيوب
كتب- مصطفى عيد:
أظهرت بيانات البنك المركزي المصري، أن إيرادات مصر من السياحة ارتفعت خلال أول 3 أشهر من العام المالي الجاري بنسبة 254.2% مقارنة بنفس الفترة من عام 2020-2021.
وبحسب بيان من المركزي اليوم الأربعاء، عن أداء ميزان المدفوعات، سجلت إيرادات مصر من السياحة خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر من عام 2021-2022 نحو 2.84 مليار دولار مقابل 801 مليون دولار في نفس الفترة من العام السابق.
وشهد عام 2021 تعافيا ملحوظا لقطاع السياحة مع عودة فتح الاقتصادات والرحلات الجوية وسماح روسيا بالرحلات المباشرة للمنتجعات السياحية في مصر، وهو ما انعكس على أعداد السياح القادمين والإيرادات.
وبحسب ما أعلنت غادة شلبي نائبة وزير السياحة والآثار، تجاوزت إيرادات السياحة 13 مليار دولار لتعود إلى مستويات ما قبل جائحة كورونا.
ويأتي ذلك مقارنة بإيرادات نحو 4.4 مليار دولار في عام 2020، بحسب بيانات البنك المركزي المصري.
كما ارتفعت إيرادات مصر من رسوم المرور في قناة السويس إلى نحو 1.7 مليار دولار في الربع الأول من العام المالي الجاري مقابل نحو 1.4 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي بنسبة زيادة 22.3%.
إيرادات مصر من السياحة البنك المركزي المصري رسوم المرور في قناة السويس

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
2291

إصابات اليوم

48

وفيات اليوم

2359

متعافون اليوم

428202

إجمالي الإصابات

22683

إجمالي الوفيات

360524

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

محتوي مدفوع

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل.. قناة مجانية مفتوحة.. نقل مباراة مصر والكاميرون بأمم أفريقيا عبر نايل سات

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا