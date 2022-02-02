قفزة كبيرة في إيرادات مصر من السياحة خلال الربع الأول من العام المالي

كتب- مصطفى عيد:

أظهرت بيانات البنك المركزي المصري، أن إيرادات مصر من السياحة ارتفعت خلال أول 3 أشهر من العام المالي الجاري بنسبة 254.2% مقارنة بنفس الفترة من عام 2020-2021.

وبحسب بيان من المركزي اليوم الأربعاء، عن أداء ميزان المدفوعات، سجلت إيرادات مصر من السياحة خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر من عام 2021-2022 نحو 2.84 مليار دولار مقابل 801 مليون دولار في نفس الفترة من العام السابق.

وشهد عام 2021 تعافيا ملحوظا لقطاع السياحة مع عودة فتح الاقتصادات والرحلات الجوية وسماح روسيا بالرحلات المباشرة للمنتجعات السياحية في مصر، وهو ما انعكس على أعداد السياح القادمين والإيرادات.

وبحسب ما أعلنت غادة شلبي نائبة وزير السياحة والآثار، تجاوزت إيرادات السياحة 13 مليار دولار لتعود إلى مستويات ما قبل جائحة كورونا.

ويأتي ذلك مقارنة بإيرادات نحو 4.4 مليار دولار في عام 2020، بحسب بيانات البنك المركزي المصري.