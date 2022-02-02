لماذا ترتفع أسعار الخضروات في الأسواق حاليا؟.. مصدر يجيب

03:43 م الأربعاء 02 فبراير 2022
لماذا ترتفع أسعار الخضروات في الأسواق حاليا؟.. مصدر يجيب

أسعار الخضروات

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كتبت- شيرين صلاح:

قال حاتم النجيب نائب رئيس شعبة الخضروات بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن أسعار جميع أصناف الخضروات تشهد ارتفاعًا بالأسواق خلال الفترة الحالية.

وأرجع النجيب ارتفاع الأسعار إلى اضطراب وسوء حالة الطقس، ما تسبب في تلف المحاصيل وتراجع المعروض بالأسواق لجميع الأصناف وبالتالي زيادة السعر.

وأضاف النجيب، أنه على سيبل المثال زاد سعر قفص الطماطم في سوق الجملة إلى بين 60 و120 جنيهًا مقابل سعر يتراوح بين 35 و60 جنيهًا قبل الارتفاع.

وهو ما اتفق معه حسين أبو صدام نقيب الفلاحين، وقال في بيان إن ارتفاع الأسعار يرجع إلى سوء الأحوال الجوية والموجة الباردة خلال الفترة الحالية.

ويتراوح متوسط سعر كيلو الطماطم في سوق التجزئة 8 جنيهات، ويصل سعر كيلو البطاطس إلى 6.5 جنيه، وسعر كيلو الكوسة بين 13 و15 جنيها.

ويصل سعر كيلو الخيار إلى 8 جنيهات، وسعر كيلو البصل إلي 6.5 جنيه، وسعر كيلو الفلفل والباذنجان إلى 12 جنيها باختلاف أنواعهم، وسعر كيلو البطاطا إلى 5 جنيهات.

وذكر النجيب، أن تراجع الأسعار خلال الفترة المقبلة مرهون بتحسن الأحوال الجوية والمعروض بالأسواق.

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