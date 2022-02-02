التصديري للملابس: 14 شركة تشارك بمعرض "الماجيك شو" في أمريكا

11:34 ص الأربعاء 02 فبراير 2022
التصديري للملابس: 14 شركة تشارك بمعرض "الماجيك شو" في أمريكا

ماري لويس رئيسة المجلس التصديري للملابس الجاهزة

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على يوتيوب

كتبت- شيرين صلاح:

أعلن المجلس التصديري للملابس الجاهزة والمفروشات، في بيان اليوم الأربعاء، مشاركة المجلس في معرض "الماجيك شو" بالولايات المتحدة الأمريكية.

وبحسب بيان اليوم الأربعاء، يقام المعرض خلال الفترة بين 13 و16 فبراير الجاري، بالجناح المصري وسيضم 14 شركة من قطاع الملابس.

وقالت ماري لويس رئيس المجلس التصديري للملابس إن المعرض يعتبر أكبر وأقدم المعارض المتخصصة في الملابس الجاهزة، ويجمع بين الكثير من العلامات التجارية الكبيرة وبين تجار التجزئة من مختلف دول العالم، وهو ما يعتبر فرصة لترويج الملابس المصرية المصدرة للخارج.

وأوضحت لويس، أن المجلس يسعى لمواصلة الاشتراك في المعارض الدولية من أجل الترويج للمنتجات المصرية وعرض الإمكانيات الرائدة لقطاع الملابس بما يؤكد قدرات مصر التصديرية، وكذلك الإسهام في زيادة صادرات القطاع خلال العام الجاري تواصل صحوتها المحققة خلال 2021 حيث تخطت الصادرات حاجز ال 2 مليار دولار.

وأشارت إلى أن الاشتراك بمعرض الماجيك شو في دورته المرتقبة يؤكد الرؤية المستقبلية التي ينتهجها المجلس التصديري للملابس في استهداف الأسواق الخارجية، حيث يعتبر السوق الأمريكي هو الأكبر من حيث استقبال المنتجات المصرية من الملابس.

صادرات الملابس الجاهزة ماري لويس المجلس التصديري للملابس الجاهزة

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
2291

إصابات اليوم

48

وفيات اليوم

2359

متعافون اليوم

428202

إجمالي الإصابات

22683

إجمالي الوفيات

360524

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

محتوي مدفوع

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا