التصديري للملابس: 14 شركة تشارك بمعرض "الماجيك شو" في أمريكا

كتبت- شيرين صلاح:

أعلن المجلس التصديري للملابس الجاهزة والمفروشات، في بيان اليوم الأربعاء، مشاركة المجلس في معرض "الماجيك شو" بالولايات المتحدة الأمريكية.

وبحسب بيان اليوم الأربعاء، يقام المعرض خلال الفترة بين 13 و16 فبراير الجاري، بالجناح المصري وسيضم 14 شركة من قطاع الملابس.

وقالت ماري لويس رئيس المجلس التصديري للملابس إن المعرض يعتبر أكبر وأقدم المعارض المتخصصة في الملابس الجاهزة، ويجمع بين الكثير من العلامات التجارية الكبيرة وبين تجار التجزئة من مختلف دول العالم، وهو ما يعتبر فرصة لترويج الملابس المصرية المصدرة للخارج.

وأوضحت لويس، أن المجلس يسعى لمواصلة الاشتراك في المعارض الدولية من أجل الترويج للمنتجات المصرية وعرض الإمكانيات الرائدة لقطاع الملابس بما يؤكد قدرات مصر التصديرية، وكذلك الإسهام في زيادة صادرات القطاع خلال العام الجاري تواصل صحوتها المحققة خلال 2021 حيث تخطت الصادرات حاجز ال 2 مليار دولار.

وأشارت إلى أن الاشتراك بمعرض الماجيك شو في دورته المرتقبة يؤكد الرؤية المستقبلية التي ينتهجها المجلس التصديري للملابس في استهداف الأسواق الخارجية، حيث يعتبر السوق الأمريكي هو الأكبر من حيث استقبال المنتجات المصرية من الملابس.