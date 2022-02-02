صادرات الصناعات الغذائية تقفز 19% لتتخطى 4 مليارات دولار في 2021

كتبت- شيرين صلاح:

أعلن المجلس التصديري للصناعات الغذائية عن زيادة صادرات المجلس خلال 2021 بنسبة 19% مقارنة بصادرات 2020.

وبحسب بيان المجلس التصديري اليوم الأربعاء، فإن قيمة صادرات القطاع ارتفعت إلى 4.1 مليار دولار خلال عام 2021 مقابل 3.45 مليار دولار في عام 2020.

وقال المجلس، إن صادرات شهر يونيو 2021 حققت أعلى صادرات خلال العام لتبلغ بقيمة 393 مليون دولار.

كما تعد نسبة الزيادة في صادرات شهر مايو 2021 مقارنة بنفس الشهر من عام 2020 هي الأعلى بنسبة 48%، وفقا للبيان.

كما بلغت صادرات شهر ديسمبر 2021 حوالي 303 ملايين دولار بنسبة زيادة 11% عن نفس الشهر عام 2020.

وتربعت الصادرات إلى الدول العربية قائمة أهم المجموعات الدولية المستوردة للأغذية المصنعة المصرية في عام 2021 بقيمة 2.225 مليار دولار تمثل 54% من إجمالي الصادرات الغذائية محققة نسبة نمو بلغت 19% وقيمة نمو بلغت 360 مليون دولار.

ويليها الاتحاد الأوروبي بقيمة 634 مليون دولار محققا نسبة نمو 29% وتمثل 15% من إجمالي الصادرات ومحققة قيمة نمو بلغت 144 مليون دولار، ثم الدول الافريقية غير العربية بقيمة 404 مليون دولار وتمثل 10% من إجمالي الصادرات وحققت نسبة نمو في قيمة الصادرات بلغت 4%.

ثم الولايات المتحدة الأمريكية بقيمة 223 مليون دولار وتمثل 5% من إجمالي الصادرات محققة نسبة نمو بلغت 23%، ثم باقي المجموعات الدولية بقيمة 616 مليون دولار والتي تمثل 15% من إجمالي الصادرات الغذائية المصرية خلال نفس الفترة بنسبة نمو في القيمة بلغت 15%.

أما بالنسبة لأهم دول العالم المستوردة للصناعات الغذائية في عام 2021 فقد احتلت المملكة العربية السعودية على المركز الأول بقيمة صادرات 304 مليون دولار بنسبة تراجع قدرها 1%، ويليها السودان بقيمة 223 مليون دولار ونسبة نمو 222%، والولايات المتحدة الأمريكية بقيمة 223 مليون دولار ونسبة نمو 23%، وليبيا بقيمة 202 مليون دولار وبنسبة نمو 24%.

والأردن بقيمة 188 مليون دولار محققة نسبة نمو 11%، ثم المغرب بقيمة 169 مليون دولار محققة نسبة نمو 82%، ثم الجزائر بقيمة 152 مليون دولار ونسبة تراجع 1%، وفلسطين بقيمة 151 مليون دولار ونسبة نمو 50%، واليمن بقيمة 138 مليون دولار ونسبة تراجع 17%، وفى المركز العاشر سوريا بقيمة 135 مليون دولار محققة نسبة نمو 66% بالمقارنة بصادرات عام 2020.

كما احتلت السودان قائمة أهم الدول التي حققت أعلى قيمة زيادة في الصادرات في عام 2021 مقارنة بعام 2020 بقيمة صادرات 223 مليون دولار وقيمة زيادة في الصادرات 154 مليون دولار، يليها الصين بقيمة صادرات 129 مليون دولار وقيمة زيادة في الصادرات 92 مليون دولار، والمغرب بقيمة صادرات 169 مليون دولار وقيمة زيادة في الصادرات 76 مليون دولار، وسوريا بقيمة صادرات 135 مليون دولار وقيمة زيادة في الصادرات 54 مليون دولار، وفلسطين بقيمة صادرات 151 مليون دولار وقيمة زيادة 51 مليون دولار.

وأمريكا بقيمة صادرات 223 مليون دولار وقيمة زيادة في الصادرات 42 مليون دولار، وليبيا بقيمة صادرات 202 مليون دولار وقيمة زيادة بلغت 39 مليون دولار، وألمانيا بقيمة صادرات 119 مليون دولار وقيمة زيادة بلغت 32 مليون دولار، وروسيا بقيمة صادرات 64 مليون دولار وقيمة زيادة بلغت 24 مليون دولار، وفى المركز العاشر إيطاليا بقيمة صادرات 108 مليون دولار وقيمة زيادة بلغت 21 مليون دولار بالمقارنة بصادرات عام 2020.

ووفقا للبيان، يقوم المجلس بعمل تقييم ربع سنوي للأسواق المستهدفة، وذلك لضمان المرونة في الخطط التسويقية للمجلس للتوافق مع المستجدات العالمية سريعة التغير، خاصة في ظل ظروف متحور فيروس كورونا وعدم انتظام الخطوط الملاحية العالمية ونقص الحاويات.