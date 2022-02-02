ارتفاع البورصة في بداية تعاملات اليوم الأربعاء
10:45 ص الأربعاء 02 فبراير 2022
كتبت- شيرين صلاح:
ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 0.24% إلى مستوى 11630 نقطة، مع بداية تعاملات اليوم الأربعاء.
وصعد مؤشر EGX70 EWI للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.34%، كما ارتفع مؤشر EGX100EWI الأوسع نطاقا بنسبة 0.43%.
وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 ارتفع بنسبة 0.98% إلى مستوى 11605 نقاط، مع نهاية تعاملات جلسة أمس الثلاثاء.
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