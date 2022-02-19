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بلومبرج: هيرميس تستعد لاختيار جولدمان ساكس لتقديم المشورة في عرض أبوظبي الأول

11:29 ص السبت 19 فبراير 2022
بلومبرج: هيرميس تستعد لاختيار جولدمان ساكس لتقديم المشورة في عرض أبوظبي الأول

هيرميس

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القاهرة- وكالات:

نقلت وكالة بلومبرج عن مصادر مطلعة قولها إن المجموعة المالية هيرميس، تستعد لاختيار بنك جولدمان ساكس لتقديم المشورة بشأن عرض الاستحواذ المقدم لها من بنك أبوظبي الأول.

وكانت المجموعة المالية هيرميس قررت الأسبوع الماضي، تعيين مستشار مالي دولي ومستشار قانوني مصري، لتقديم الاستشارات لمالية والقانونية بشأن الصفقة المحتملة لاستحواذ بنك أبوظبي الأول عليها.

وبحسب بلومبرج فإن المستشار المستقل سيقدم توصية للمساهمين في هيرميس، بشأن الصفقة.

ويشمل المستثمرون في هيرميس كلاً من ناتيكسيس إس إيه وريبلوود الأمريكية.

وكانت الهيئة العامة للرقابة المالية، أعلنت تفاصيل عرض الشراء الإجباري المقدم من بنك أبوظبي الأول الإماراتي للاستحواذ على المجموعة المالية هيرميس.

وقالت الهيئة، إنها تلقت خطاباً من بنك أبوظبي الأول بشأن الإفصاح عن نيته تقديم عرض شراء إجباري للاستحواذ على حصة أغلبية لا تقل عن 51% من رأس مال المجموعة المالية هيرميس القابضة المصرية، بسعر مبدئي 19 جنيهاً للسهم الواحد، وذلك لحين الانتهاء من إجراءات الفحص النافي للجهالة.

وأعلنت هيرميس إن مجلس إدارتها يدرس حاليًا عرض الشراء المقدم من بنك أبو ظبي الأول.

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